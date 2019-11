Европу накрыл смертельный снегопад: фото и видео разрушительной стихии

В понедельник, 18 ноября, несколько европейских стран парализовали аномальные снегопады.

Под удар попали Англия, Австрия, Франция и Словения. В частности, в Австрии из-за непогоды погиб один человек и еще двое были травмированы, пишет The Washington Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В некоторых регионах за выходные 16-17 ноября выпало около 20-70 см снега. В Бад-Гаштайне, который расположен к югу от австрийского Зальцбурга, в результате оползней за ночь были уничтожены два дома, в которых находились две женщины. Одну спасли сразу, а вторую — только через несколько часов. Обе получили травмы, их госпитализировали.

Кроме того, 80-летний мужчина погиб, когда его дом попал под оползень в Бад-Клайнкирхейме на юге страны.

Тяжелый мокрый снег обесточил около 300 тысяч домов во Франции. Было приостановлено движение поездов в нескольких направлениях вблизи Гренобля.

Северную часть Словении и Италии также покрыло снегом. Полицию и спасательные службы перевели на экстренный режим работы.

Austria took a battering from heavy snowfall and flooding over the weekend, forcing authorities to declare a state of emergency in several regions pic.twitter.com/hw5NM3CujK