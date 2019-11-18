Европу накрыл смертельный снегопад: фото и видео разрушительной стихии

В понедельник, 18 ноября, несколько европейских стран парализовали аномальные снегопады.

Под удар попали Англия, Австрия, Франция и Словения. В частности, в Австрии из-за непогоды погиб один человек и еще двое были травмированы, пишет The Washington Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В некоторых регионах за выходные 16-17 ноября выпало около 20-70 см снега. В Бад-Гаштайне, который расположен к югу от австрийского Зальцбурга, в результате оползней за ночь были уничтожены два дома, в которых находились две женщины. Одну спасли сразу, а вторую — только через несколько часов. Обе получили травмы, их госпитализировали.

Европу накрыл смертельный снегопад tag24.de

Европу накрыл смертельный снегопад Twitter The Globe and Mail

Кроме того, 80-летний мужчина погиб, когда его дом попал под оползень в Бад-Клайнкирхейме на юге страны.

Европу накрыл смертельный снегопад SN aktuell

Европу накрыл смертельный снегопад MbS Canadа

Европу накрыл смертельный снегопад

Европу накрыл смертельный снегопад Twitter St. Anton am Arlberg

Европу накрыл смертельный снегопад Twitter St. Anton am Arlberg

Европу накрыл смертельный снегопад Twitter St. Anton am Arlberg

Европу накрыл смертельный снегопад Twitter St. Anton am Arlberg

Тяжелый мокрый снег обесточил около 300 тысяч домов во Франции. Было приостановлено движение поездов в нескольких направлениях вблизи Гренобля.

Северную часть Словении и Италии также покрыло снегом. Полицию и спасательные службы перевели на экстренный режим работы.

Austria took a battering from heavy snowfall and flooding over the weekend, forcing authorities to declare a state of emergency in several regions pic.twitter.com/hw5NM3CujK — Reuters (@Reuters) November 18, 2019

150cm of fresh snowfall reported from Solda, South Tyrol/Italy.



Video by Maximilian Ziegler (@Maxiblick-Fotografie) - posted with permission pic.twitter.com/Vcs7v5ieuZ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 18, 2019

Unwetter in Salzburg: Mure riss in Bad Gastein zwei Wohnhäuser weg https://t.co/rxlQM9Dhp9 pic.twitter.com/ww171P5Kuj — SN aktuell (@sn_aktuell) November 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Алжире (Северная Африка) прошли сильные снегопады, что является нетипичной для региона погодой.

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