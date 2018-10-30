Европу накрыл погодный апокалипсис: зрелищные фото и видео

В конце октября сразу несколько стран Европы пострадали от бушующей непогоды. Снегопады, аномальные ливни и ураганные ветра обрушились на Испанию, Францию и Италию.

Так, в Испании выпавший после 25-градусного тепла снег парализовал движение: в нескольких регионах страны перекрыли автомобильное и железнодорожное сообщения, а также закрыли несколько морских портов, пишет издание Sputnik Mundo. В последний раз столь ранний приход зимы в Испании наблюдался в 2008 году.

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В частности, перекрытыми оказались трасса АР-66 в провинции Астурия, а для машин без цепей на шинах запретили движение по дороге национального значения N-630.

N-630

На Канарских островах из-за урагана начались перебои с электричеством, а в Астурии без света остались около 53 000 людей.

Снегопад в октябре в Испании espanarusa

Также сильно пострадала провинция Луго в Галисии — там в экстренные службы из-за последствий непогоды обратились более 100 человек.

На французском острове Корсика из-за шквальных порывов ветра без электричества осталось около 17 000 человек. Кроме этого, почти по всей Франции бушевали сильные дожди с грозами, а затем начал идти мокрый снег. Из-за резкого снижения температуры некоторые дороги оказались скованы ледяной коркой. Как пишет издание The Nation, коммунальным службам пришлось обрезать массивные ветки деревьев, чтобы избежать их падения на автодороги.

Франция после снегопада The Nation

The Nation

В Италии разгар непогоды пришелся на 28 октября, когда ливни и сильнейший ветер оставили без электричества почти 160 000 жителей разных регионов государства. В результате падения деревьев из-за непогоды погибли пятеро людей, еще один числится пропавшим без вести.

В Венеции затопленными оказались 75% центральной части города, а уровень воды в лагуне поднялся на 1,56 метров, пишет Venezia Today.

Затопленная Италия heweathernetwork.com

Как писал OBOZREVATEL, в Риме в ночь на 22 октября бушевала буря с сильнейшим ливнем и градом, которые привели к наводнению и настоящему хаосу. Из-за подтоплений в городе пришлось закрыть четыре станции метро, а водители, которых аномалия застала врасплох, бросали свои авто прямо на дороге.