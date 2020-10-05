Европу накрыл мощный шторм: есть жертвы, десятки человек пропали без вести. Фото и видео

Мощный шторм "Алекс" обрушился на север Италии и юг Франции. Стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек, около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, за сутки выпала четырехмесячная норма осадков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате шторма погибли минимум 4 человека. Twitter FRANCE 24

Это вызвало наводнения, потоки воды смывали мосты и дома. Также разрушены дороги, пишет ВВС.

Шторм "Алекс" уничтожил дома. Twitter carmо’s ada and pat

Во Франции больше всего пострадали деревни в районе Ниццы.

Некоторые дома просто смыло. Twitter carmо’s ada and pat

"Дороги и около 100 домов снесены или частично разрушены", – рассказал мэр города Кристиан Эстрози.

Пропавшими без вести считаются около 20 человек. Twitter Météo Mercantour

В Италии под удар стихии попал регион Пьемонт. Несколько деревень в нем оказались отрезанными из-за сильных дождей. Наводнения привели к обрыву линии электропередач, оползням и размыву дорог.

За сутки выпала четырехмесячная норма осадков. Twitter Météo Mercantour

Во Франции стихия ударила по деревням в районе Ниццы. Google Maps

В Италии удар пришелся по региону Пьемонт. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе циклон "Глория" принес в Испанию обильные снегопады, низкую температуру и сильный ветер. В результате погибли пять человек, в том числе – украинец.