Европу накрыл мощный шторм: есть жертвы, десятки человек пропали без вести. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 18:56, 5.10.2020 Обновлено: 19:46, 5.10.2020

Мощный шторм "Алекс" обрушился на север Италии и юг Франции. Стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек, около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, за сутки выпала четырехмесячная норма осадков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате шторма погибли минимум 4 человека.
Twitter FRANCE 24

Это вызвало наводнения, потоки воды смывали мосты и дома. Также разрушены дороги, пишет ВВС.

Шторм "Алекс" уничтожил дома.
Twitter carmо’s ada and pat

Во Франции больше всего пострадали деревни в районе Ниццы.

Некоторые дома просто смыло.
Twitter carmо’s ada and pat

"Дороги и около 100 домов снесены или частично разрушены", – рассказал мэр города Кристиан Эстрози.

Пропавшими без вести считаются около 20 человек.
Twitter Météo Mercantour

В Италии под удар стихии попал регион Пьемонт. Несколько деревень в нем оказались отрезанными из-за сильных дождей. Наводнения привели к обрыву линии электропередач, оползням и размыву дорог.

За сутки выпала четырехмесячная норма осадков.
Twitter Météo Mercantour
Во Франции стихия ударила по деревням в районе Ниццы.
Google Maps
В Италии удар пришелся по региону Пьемонт.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе циклон "Глория" принес в Испанию обильные снегопады, низкую температуру и сильный ветер. В результате погибли пять человек, в том числе – украинец.

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