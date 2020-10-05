Европу накрыл мощный шторм: есть жертвы, десятки человек пропали без вести. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
7,7 т.

  • В результате шторма "Алекс" погибли минимум 4 человека

  • Еще около 20 человек считаются пропавшими безвести

  • Во Франции удар пришелся по району Ниццы, в Италии – по региону Пьемонт

По Франции и Италии ударил шторм 'Алекс'

Мощный шторм "Алекс" обрушился на север Италии и юг Франции. Стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек, около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, за сутки выпала четырехмесячная норма осадков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате шторма погибли минимум 4 человека.

Это вызвало наводнения, потоки воды смывали мосты и дома. Также разрушены дороги, пишет ВВС.

Шторм "Алекс" уничтожил дома.

Во Франции больше всего пострадали деревни в районе Ниццы.

Некоторые дома просто смыло.

"Дороги и около 100 домов снесены или частично разрушены", – рассказал мэр города Кристиан Эстрози.

Пропавшими без вести считаются около 20 человек.

В Италии под удар стихии попал регион Пьемонт. Несколько деревень в нем оказались отрезанными из-за сильных дождей. Наводнения привели к обрыву линии электропередач, оползням и размыву дорог.

За сутки выпала четырехмесячная норма осадков.
Во Франции стихия ударила по деревням в районе Ниццы.
В Италии удар пришелся по региону Пьемонт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе циклон "Глория" принес в Испанию обильные снегопады, низкую температуру и сильный ветер. В результате погибли пять человек, в том числе – украинец.

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