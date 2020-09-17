Европу накрыл дым от лесных пожаров в США. Видео

Мирослав Семенюк Мир 09:02, 17.09.2020 Обновлено: 09:12, 17.09.2020

Дым от природных пожаров на Западном побережье США в прошлые выходные достиг Северной Европы.

Как сообщила в Twitter европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS), дым пересек Атлантику благодаря воздушным потокам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В службе прогнозируют, что к предстоящим выходным дым снова доберется до Европы.

"Тот факт, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что мы можем видеть густой дым на расстоянии более восьми тысяч километров, отражает то, насколько они разрушительны по своей величине и продолжительности", – подчеркнул старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 августа масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более четырех тысяч гектаров территории.

Кроме Калифорнии, от пожаров пострадал также Орегон. Жертвами огненной стихии в США стали более 30 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Алла Мазур показала, как изменилась после борьбы с раком

Марина Порошенко возглавила список ЕС на выборах в Киевсовет

Гонгадзе погиб 20 лет назад: история убийства, которое шокировало Украину

Мост Патона в Киеве будут ремонтировать 5 лет. Документ

Больные COVID-19 дерутся за кислород, мест в больницах уже нет: что происходит в Одессе