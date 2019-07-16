Европейский Союз жестко обратился к России из-за катастрофы MH17 на Донбассе

Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.

Соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой ЕС 16 июля. Обращение подписала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в связи с пятой годовщиной авиакатастрофы.

"ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые предстоит провести", – сказано в тексте.

Европейский Союз отметил поддержку мира в усилиях по установлению "правды, справедливости и ответственности за падения самолета".

"В этот день, пятую годовщину трагического падения рейса MH17, в результате которого погибли 298 невинных людей, наши сердца с теми, кто потерял своих близких, и мы продолжаем делиться их горем", – подчеркивается в заявлении.

Могерини добавила, что "ЕС приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам".

Катастрофа MH17 на Донбассе Delo.ua

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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