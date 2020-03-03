Очередной отчёт комиссии ООН по Сирии, опубликованный за отчетный период с 11 июля по 31 января 2019 года, в очередной раз содержал обвинения в адрес не только режима Башара Асада, но и российской авиации в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибе. Разумеется, комиссия ООН назвала подобные действия военным преступлением, а Россию и власти Сирии обвинила в нарушении прав человека.

Между тем, как показывает время, не оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей в Украине, не кровавые преступления российского контингента в Сирии, не вмешательство России в гражданскую войну в Ливии и многие другие кровавые и вопиющие преступления кремлевской военной машины, не отбивают охоту у ряда европейских политиков не только поддерживать режим Путина, но и даже потакать ему.

И, конечно же, на данном фоне я не могу не вспомнить о приглашении на Парад победы 9 мая в Москву Кремлем ряда европейских лидеров, среди которых, как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон уже выразил согласие на участие в этой милитаристской феерии военного преступника.

На мой взгляд, настоящим парадоксом и даже сюрреалистическим бредом было бы видеть среди приглашённых в "Зал баварских полководцев" в Мюнхене, в 1942 году, на ежегодную присягу войск СС, Уинстона Черчилля, Шарля Де Голля или Франклина Делано Рузвельта. Но, этот парадокс и сюрреалистичный бред может проявить себя в полной мере в 2020 году, когда на Красной площади, в компании военного преступника и диктатора Владимира Путина появятся лидеры цивилизованных, европейских стран. Или, по крайней мере, хотя бы один из них.

Ведь на самом–то деле присутствие Макрона, или кого бы то ни было из мировых лидеров, 9 мая в Москве это не их личный позор. Это в первую очередь – исторический позор для их стран, вносящий в хроники этот визит, на фоне кровавой бани в Идлибе и нового гуманитарного кризиса, который Кремль провоцирует через свою сирийскую марионетку, Башара Асада.

Стоять рядом с тираном и лицезреть марширующие колонны террористических войск, в то время как от бомбёжек российской авиации и наступления российско-асадовских войск бегут десятки тысяч сирийцев ежедневно – что может быть большим нивелированием собственного достоинства?

А ведь вместе с беженцами в Европу проникают и кадровые офицеры силовых структур САА, а так же аффилированные ими радикальные группы. Чем это закончится для Европы, мы прекрасно помним по итогам гуманитарного кризиса 2015 года, когда российско-асадовские группы создали в ЕС множество спящих террористических ячеек.

Но если проблемы 2015 года, пульсирующие на тематике контролируемого российской стороной радикализма и террористического шантажа, приведшего к власти популистов и правых политических сил, этим и ограничивались, то сегодня Европа может получить угрозу и иного порядка.

Гуманитарный кризис в нынешних масштабах крайне неуместен в условиях появления в Европе выпашек вездесущего коронавируса, который может привести к не контролируемому его распространению, тем самым в разы ухудшив эпидемиологическую ситуацию в Европе.

А потому, проявление любой лояльности к Путину и заигрывание с ним это не просто личное унижение политика, позволяющего себе подобное – это потенциальное унижение всей нации, лицом которой данный политик и является. Унижение перед военным преступником и тираном.

Готова ли Европа это принять?

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