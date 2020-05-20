Европейские астрономы зафиксировали рождение новой планеты. Впечатляющие фото

Исследователи из Европейской Южной обсерватории (ESO) смогли зафиксировать рождение новой планеты возле молодой звезды AB Возничего.

Как сообщается на сайте ESO, с помощью телескопа VLT астрономы заметили спиральную структуру с изгибом, который, вероятнее всего, свидетельствует о зарождении новой планеты.

“На сегодняшний день найдены уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало”, – говорит руководитель исследования Энтони Боккалетти.

Европейские астрономы зафиксировали рождение новой планеты ESO

Европейские астрономы зафиксировали рождение новой планеты ESO

До этого дня астрономам не удавалось получить настолько четкие изображения молодых протопланетных дисков, чтобы на них можно было разглядеть образование планеты. На опубликованном снимке они советуют обратить внимание на ярко-желтый "перегиб" неподалеку от центра изображения – именно там и происходит удивительное явление.

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