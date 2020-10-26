Европе нужно "серьезно ускориться" в борьбе с пандемией – ВОЗ

Странам Европы необходимо активизировать борьбу с COVID-19, однако национальных ограничений можно будет избежать.

Такое заявление во время брифинга 26 октября сделал главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Мероприятие транслировалось на странице организации в Twitter.

"Сейчас мы сильно отстаем в борьбе с этим вирусом в Европе, поэтому для его опережения потребуется серьезное ускорение того, что мы делаем", – цитирует представителя Всемирной организации здравоохранения Reuters.

По словам Райана, на европейский регион, в который входят 46 стран ВОЗ, приходится 46% мировых случаев заболевания и почти треть смертей. В то же время, уровень смертности от коронавируса в Европе "очень-очень низкий".

Однако, Райан заявил, что на континенте отсутствует эффективная система отслеживания контактов.

"Мы наблюдаем большое количество случаев, мы наблюдаем широко распространенное заболевание, мы наблюдаем очень-очень высокий процент положительных результатов и растущую нехватку возможностей для проведения какой-либо эффективной формы отслеживания контактов, что в дальнейшем приведет к распространению болезни", – сказал представитель организации.

Руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария ван Керхове в свою очередь добавила, что в организации надеются на то, что в европейских странах удастся избежать локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией.

Карта распространения коронавируса в мире:

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