Впервые удаленно: Европарламент соберется на срочное заседание из-за пандемии

Европарламент соберется на внеочередное заседание 26 марта в связи, чтобы одобрить меры по борьбе с коронавирусом, подготовленные Еврокомиссией.

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Глава ЕП Давид Сассоли принял такое решение после видеоконференции с руководителями фракций 19 марта, передает "Интерфакс-Украина".

На предстоящем заседании впервые в истории Европарламента депутаты будут голосовать дистанционно. "Это будет первая пленарная сессия с использованием системы дистанционного голосования", – заявил Сассоли.

Он уточнил, что Европейский центральный банк решил выделить 750 миллиардов евро. Еще 500 миллиардов евро будут предоставлены за счет Европейского механизма стабильности ("Фонд спасения"). Общая сумма, которая будет направлена на борьбу с пандемией, приближается к 2 тысячам миллиардов евро.

По словам Сассоли, эти средства в совокупности с мерами Еврокомиссии, стран-членов ЕС и других инициатив помогут смягчить последствия пандемии, в частности, благодаря разработке эффективной вакцины.

"Это самая большая демонстрация силы европейской солидарности на данный день, сравнимая только с планом Маршалла, который помог нашим странам выбраться из разрухи Второй мировой войны", – считает глава Европейского парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе решили закрыть внешние границы и Шенгенскую зону как минимум на 30 дней. Въезжать смогут только европейские граждане и члены их семей, граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, а также лица с видом на жительство ЕС.

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