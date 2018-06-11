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Европарламент проголосует за бойкот ЧМ-2018 в России

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Европейский парламент планирует принять резолюцию, в которой содержится призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России 2018 года.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал он.

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Напомним, ранее дипломатический бойкот России объявила Австралия.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Россия
Объект
Европарламент
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andrei andrei
andrei andrei
Бугагагаааа:-) Даже слов не найти, как можно отреагировать на эту чушню.
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