Европарламент проголосует за бойкот ЧМ-2018 в России

Европейский парламент планирует принять резолюцию, в которой содержится призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России 2018 года.
Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал он.
The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 11, 2018
Напомним, ранее дипломатический бойкот России объявила Австралия.
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