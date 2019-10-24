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24 октября • обновлено в 13:52
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Лауреатом премии Сахарова стал приговоренный к пожизненному заключению

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Лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли" за 2019 год стал профессор экономики Ильхам Тохти. Этот известный борец за права уйгурского меньшинства Китая был осужден к пожизненному заключению.

Об этом 24 октября сообщил в Twitter председатель Европарламента, который и присуждает награду, Давид Сассоли.

"Он посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства Китая, но в 2014 году был приговорен к пожизненному заключению. Мы требуем его немедленного освобождения!" – написал Сассоли.

Ильхам Тохти

Ильхам Тохти

Twitter Давид Сассоли

Тохти был арестован в 2009 году после массовых восстаний в городе Урумчи – столице Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Протесты были связаны с уничтожением этнических уйгуров китайцами в городе Шаогуань.

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