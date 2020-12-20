Европа срочно закрывается от Великобритании из-за нового типа коронавируса: что происходит

Европа охвачена паникой: и без того ослабленный и потрепанный пандемией COVID-19 континент ужаснуло известие о новой мутации смертоносного вируса – N501Y, который значительно превышает по заразности прежде известные штаммы.

Что же было обнаружено в Великобритании, как мир пытается остановить распространение опасного вируса по планете и с какой опасностью столкнулось человечество на сей раз – разбирался OBOZREVATEL.

Новый "мутант" COVID-19

Впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в британском графстве Кент еще 20 сентября 2020 года. Но вплоть до последних дней ситуация с его распространением была относительно контролируема. Пока 19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании не констатировал: новый штамм вируса распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19. Из-за повышенной заразности его уже сравнили с корью.

К 15 декабря количество заражений мутировавшей версией вируса достигло 1623. В Кенте выявлено 555 случаев, 519 – в Лондоне, 545 в других регионах страны, включая Шотландию и Уэльс. Четыре случая были обнаружены за границей – в Дании, Австралии и ЮАР. И количество заражений стремительно растет. Из-за "невероятно быстрого" распространения главный врач Англии профессор Крис Уитти рекомендовал жителям Соединенного Королевства еще более тщательно соблюдать меры предосторожности.

Новый штамм уже вызвал в Великобритании всплеск заболеваемости, по интенсивности и массовости сравнимый с первой волной эпидемии. Прямо сейчас в британских больницах проходят лечение свыше 18 тысяч граждан страны – иными словами, нагрузка на систему здравоохранения сопоставима с той, которая фиксировалась в стране весной.

И именно это побудило власти страны, еще несколько дней назад готовившиеся к ослаблению существующих карантинных ограничений – наоборот усилить их.

Великобритания вводит беспрецедентные ограничения

С 20 декабря 2020 года, согласно решению правительства, в Великобритании внедрены беспрецедентно жесткие ограничения:

гражданам запрещено ночевать вне дома;

в течение суток разрешено общаться максимум с одним посторонним человеком;

запрещено приглашать гостей на празднование Рождества;

ограничены передвижения между регионами и тем более – выезд за границу без уважительных причин;

рестораны работают лишь на вынос;

магазины, торгующие товарами не первоочередной важности, закрыты;

рассматривается вопрос полного закрытия границ.

Страна охвачена паникой, а на фоне информации о грядущем закрытии авиа- и железнодорожного сообщения с другими странами Европы в британских аэропортах наблюдался небывалый ажиотаж: люди пытались покинуть страну до того, как окажутся взаперти в эпицентре мутировавшего вируса.

Полная изоляция: как мир пытается закрыться от новой угрозы N501Y

В Европе и мире уже поднялась настоящая паника из-за вируса-мутанта. Национальные правительства предпринимают отчаянные попытки защититься от проникновения в свои страны. И закрывают границы со страной, ставшей эпицентром мутировавшего вируса.

Так, в Италии 20 декабря прекратили авиасообщение с Великобританией. Одним из первых, еще до окончательного утверждения этого решения Министерством здравоохранения сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на своей странице в Facebook.

"Великобритания запустила сигнал тревоги в связи с новой формой COVID-19, которая, возможно, является мутацией вируса. Как правительство, мы должны защищать итальянцев", –написал министр, подчеркнув, что британские коллеги были заблаговременно уведомлены о таких мерах.

Власти Нидерландов приняли аналогичное решение несколькими часами раньше, чем итальянцы. Согласно опубликованному на официальном ресурсе правительства постановлению самолеты из Великобритании в голландских аэропортах принимать не будут в период с 6 утра 20 декабря – и предварительно до 1 января 2020 года. В процессе рассмотрения – возможный запрет других видов транспортного сообщения. Впрочем, защититься от мутанта полностью такие ограничения голландцам не помогли: уже в воскресенье Национальный институт здравоохранения Нидерландов заявил о выявлении первого случая заражения новым типом коронавируса внутри страны.

Австрии пока повезло больше. Запрет на прием самолетов из Британии в стране ввели примерно в одно время с Нидерландами. Кроме того, для путешественников, въезжающих в Австрию, предусмотрен десятидневный карантин, по истечении половины которого турист имеет право на бесплатный тест. Пока, как сообщили австрийскому изданию orf.at в национальном Минздраве, в Австрии случаев заражения новой мутацией коронавируса не выявлено.

Одной из первых ввела ограничения в сообщении с Великобританией Бельгия. Еще с полуночи 20 декабря авиа- и железнодорожное сообщение между странами было приостановлено – по словам премьер-министра страны Александра Де Кроо, запрет на поездки продлится не менее 24 часов.

Все упомянутые ограничения распространяются и на транзитные рейсы.

Во Франции и Германии, а также ряде других стран также намерены закрыть границы с Британией – сейчас вопрос организации и длительности ограничений изучается специалистами. Во Франции намерены прекратить авиа и железнодорожное сообщение, в Германии собираются оградиться не только от Великобритании, но и от ЮАР, где, по последней информации, также был обнаружен мутировавший вирус. В Израиле же сообщение намереваются прервать как с Великобританией и ЮАР, так и с Данией.

В Испании же призвали все страны ЕС координировать действия с тем, чтобы сообща не допустить дальнейшего стремительного распространения вируса-мутанта.

Вакцины окажутся бессильны?

Пока ученые лишь изучают новый штамм коронавируса. На данный момент известно, что он на 70% более заразен, нежели его "собратья". При этом ученые не могут пока утверждать, что этот мутировавший вирус убивает больше людей или вызывает более тяжелое протекание болезни.

"Мутация коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем коронавирус. Сейчас в срочном порядке изучается его способность убивать", — заявил известный британский профессор эпидемиологии Крис Витти в комментарии Reuters.

Опасения вызывает тот факт, что этот штамм, в отличие от десятков уже известных науке мутаций, характеризуется более серьезными изменениями, которые могут поставить под угрозу преодоление человечеством эпидемии COVID-19. Ведь сконцентрированы они в оболочке вируса – и направлены на то, чтобы еще более цепко цепляться за клетки, проникать в них и размножаться внутри.

Это гарантировано скажется на заразности вируса и скорости его распространения между людьми. Но наибольшая опасность заключается в том, что мутации могут делать вирус неуязвимым для разработанных вакцин, которые направлены на выработку иммунитета именно к мутирующему компоненту вируса.

По мнению одного из ведущих мировых экспертов по коронавирусу Ральфа Барича из Университета Северной Каролины, чем больше людей будет иммунизироваться, тем выше вероятность того, что вирус мутирует так, чтобы обходить антитела, вырабатываемые вакциной.

По состоянию на сегодня ученым известны 73 штамма COVID-19. И если большинство из них отличаются одна от другой незначительно, по крайней мере, три мутации представляют особую опасность и могут существенно изменить механизмы и скорость заражения, длительность и тяжесть протекания болезни, а также уровень летальности и шансы на остановку эпидемии:

Мутант COVID-19 D614G способен увеличивать репликацию вируса в эпителиальных клетках легких человека. Он распространяется в 8 раз быстрее исходного вируса. Особенно активно – на слизистых тканях первичных дыхательных путей (прежде всего – в носу), что делает его более заразным. При этом, мутация D614G способна инфицировать на ранней стадии и с меньшими дозами.

Мутант P681H может иметь биологические эффекты, которые еще не определены

Мутант N501Y предположительно опасен прежде всего повышенной способностью инфицировать, он легче проникает в клетки, и, возможно, может уклоняться от иммунного ответа человека.

Как бы то ни было, ученые во всех уголках мира подчеркивают: необходимо тщательно следить за всеми изменениями генома вируса, ведь он мутирует чрезвычайно быстро. Так быстро, что ставит под вопрос способность человечества приручить COVID-19 в принципе. Ведь вирус фактически непрерывно "учится" отвечать на все усилия ученых по его преодолению чуть ли не до того, как они были предприняты.