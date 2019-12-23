Европа "захлебнулась" в мощных штормах: погибли восемь человек. Фото и видео

За последние дни южные страны Европы – Португалию и Испанию – накрыли сразу два урагана. Они унесли жизни не менее восьми человек и оставили без света тысячи домов.

Так, 18 декабря начался зимний шторм под названием "Эльза", а в субботу, 21 декабря, ему на смену пришел шторм "Фабьена". Об этом сообщает издание AFP (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Штормы затопили реки, разрушили линии электропередачи, вырвали деревья и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону Испании, оставив без электричества более 118 000 домашних хозяйств.

Европу накрыли мощные штормы AFP

Испанское национальное метеорологическое бюро в субботу объявило на всем побережье Галисии и соседнего региона Астурии состояние повышенной готовности из-за сильных ветров и волн. Восемь мадридских городских парков оставались закрытыми из-за сильного ветра.

Европу накрыли мощные штормы AFP

При этом в Португалии из-за наводнения на железной дороге остановилось сообщение между столицей Лиссабоном и вторым крупнейшим городом Порту. Из соображений безопасности было полностью прекращено движение по реке Тахо.

Европу накрыли мощные штормы AFP

К настоящему времени два человека погибли в Португалии, и шесть – в Испании, которая пострадала больше всего. Во многих районах материковых частей стран до сих пор объявлен оранжевый уровень тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, судно New Leo, на борту которого были 14 украинцев, попало в шторм в Эгейском море возле Греции. Корабль вышел под флагом Либерии из греческого порта Элефсин и направлялся в Турцию, но попал в шторм между островами Лесбос и Скирос, что привело к смещению груза.

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