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9 октября • обновлено в 07:11
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Европа вычислила неуловимое секретное подразделение Путина: что известно

4.1т Читать материал на украинском

Разведывательные службы сразу нескольких западных стран вычислили, что в России работает элитное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Отмечается, что подразделение ГРУ номер 29155 имело отношение к смене правящих кругов в Молдавии, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Британия).

Разведчикам удалось узнать, что поздразделение функционирует уже 10 лет. При этом они признают, что вычислить его следующую цель, практически невозможно.

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Секретное элитное подразделение ГРУ

Секретное элитное подразделение ГРУ

"Газета.ру"

При этом стало известно, что отдел находится в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения на востоке Москвы. Его сотрудники воевали в Чечне, Афганистане и даже на Донбассе.

Подразделением якобы командует генерал-майор Андрей Аверьянов. Журналистам даже удалось отыскать фото, на котором он стоит рядом с офицером ГРУ Анатолием Чепигой — одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Минобороны России и Кремль пока никак не отреагировали на эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим выяснилось, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре летом 2018 года с Терезой Мэй, которая на то время занимала пост премьера Великобритании, оспаривал ее версии о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
АнтиПутлеровская коалиция с опозданием, но начинает действовать. Рашистов будут давить по всем фронтам: политическим, экономическим, военным.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кот Бегемот, #Скоро!
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист Ху@ло создал целую сеть по всему миру для совершения терактов и убийств
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2 из 3 ответов | показать все
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бобровский Виталий, в твою жопу он залез.хехе...
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Савченко Александр
Савченко Александр
Krass Марк, бойся вислоухий ! Спецназ ГРУ уже за дверью твоей мазанки !
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