Европа вычислила неуловимое секретное подразделение Путина: что известно

Разведывательные службы сразу нескольких западных стран вычислили, что в России работает элитное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Отмечается, что подразделение ГРУ номер 29155 имело отношение к смене правящих кругов в Молдавии, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Британия).

Разведчикам удалось узнать, что поздразделение функционирует уже 10 лет. При этом они признают, что вычислить его следующую цель, практически невозможно.

Секретное элитное подразделение ГРУ "Газета.ру"

При этом стало известно, что отдел находится в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения на востоке Москвы. Его сотрудники воевали в Чечне, Афганистане и даже на Донбассе.

Подразделением якобы командует генерал-майор Андрей Аверьянов. Журналистам даже удалось отыскать фото, на котором он стоит рядом с офицером ГРУ Анатолием Чепигой — одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Минобороны России и Кремль пока никак не отреагировали на эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим выяснилось, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре летом 2018 года с Терезой Мэй, которая на то время занимала пост премьера Великобритании, оспаривал ее версии о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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