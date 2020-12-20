Европа вводит срочный локдаун перед Новым годом: украинская власть упорно медлит

В странах Европы начали массово вводить локдаун накануне новогодних и рождественских праздников. За рубежом понимают, что это необходимые меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а власть Украины не осознает этого.

Министерство здравоохранения отчитывается, что коронавирусная статистика в норме. В то же время ведущие врачи, такие как инфекционист Ольга Голубовская, бьют тревогу. По ее словам, в настоящее время страна переживает катастрофу с COVID-19.

"Уже говорили, что осень и зима будут самыми тяжелыми за все время пандемии. Мы на это надеемся. Я думаю, что у нас еще будет всплеск ближе к весне. А уже следующий сезон должен быть мягким. Потому что сейчас он катастрофический", – сказал специалист.

Локдаун в Европе

Правительство Италии объявило общенациональный локдаун во время рождественских и новогодних праздников – с 24 декабря по 6 января.

В это время будет запрещено:

выходить из дома без необходимости,

выезжать из своего региона,

работать магазинам (кроме продуктовых и аптек),

работать барам и ресторанам (кроме обслуживания на вынос).

В то же время останутся открытыми парикмахерские.

Также некоторые послабления возможны с 28 до 30 декабря и 4 января. Так, магазинам могут позволить работать до 21:00, а жителям – покидать город постоянного проживания, однако все перемещения должны быть оправданными.

В Швейцарии к Рождеству также решили ввести локдаун, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Он начнет действовать уже с 22 декабря и до 22 января 2021 года.

Локдаун в этой стране предусматривает:

закрытие ресторанов и баров (но с возможностью доставки и заказа еды на вывоз), спортивных, культурных и развлекательных заведений;

фирменные и школьные столовые, а также гостиничные рестораны смогут продолжить свою деятельность;

ограничения по вместимости магазинов – количество одновременно допущенных внутрь клиентов будет зависеть от размера помещения;

профессиональным командам будет разрешено проводить игры без зрителей.

По всей Европе вводят локдаун

В Австрии объявили третий локдаун – с 26 декабря по 18 января.

В это время будут действовать следующие ограничения:

выходить из дома можно только в магазин, на работу или при необходимости оказать помощь другим людям;

все предприятия сферы услуг и магазины, за исключением продающих товары первой необходимости, будут закрыты;

школы продолжат работать дистанционно;

все культурные учреждения также будут закрыты.

Правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели – с 28 декабря по 17 января.

Во время локдауна закроются гостиницы и горнолыжные трассы, а также будут введены ограничения на передвижение. Будут закрыты торговые центры, позволят работать только продуктовым магазинам и аптекам.

Ограничивается передвижение с 19:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Даже Швеция, которая во время первой волны пандемии отказалась от введения жестких карантинных мер, сейчас придерживается общеевропейской стратегии борьбы с распространением коронавируса.

С 24 декабря шведов обяжут работать из дома (если нет необходимости присутствовать в офисе или на производстве). Кроме того, вводятся ограничения на количество людей, собирающихся в ресторанах, магазинах и тренажерных залах.

Если меры не дадут ожидаемого результата, власти обещают перейти к более строгим ограничениям.

В Словакии с 19 декабря закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению.

Гражданам разрешено выходить из дома только для поездки на работу, посещения врача, покупки лекарств и продуктов питания.

С 16 декабря в Лондоне ввели третий, максимальный уровень карантинных ограничений. Он подразумевает ограничение работы кафе и ресторанов – теперь они могут работать только на вынос и в режиме доставки.

Запрещено проводить публичные и массовые мероприятия. В общественных парках нельзя собираться в группы более шести человек. Непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы продолжили свою работу.

При этом в некоторых регионах Великобритании с 20 декабря введут четвертый уровень карантина. Самые жесткие ограничения будут действовать в двух графствах на юго-востоке Англии – Эссексе и Кенте.

Новые ограничения предусматривают запрет на выход из дома без необходимости, по возможности – удаленную работу, закрытие магазинов (кроме тех, где продают товары первой необходимости), спортзалов, развлекательных заведений и салонов красоты.

Также будет запрещено находиться на улице ночью, а жители разных домохозяйств смогут встречаться только один на один и на улице. Регионы четвертого карантинного уровня будут закрыты на въезд и выезд.

Людям запретят находиться на улице

Нидерланды будут подвергнуты жесткой второй изоляции с закрытием всех школ и магазинов, кроме продуктовых, как минимум на пять недель – с 15 декабря до 19 января. Будут работать только супермаркеты, банки и аптеки.

В Германии с 16 декабря уже ввели жесткий локдаун. По всей стране закрылись магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, закрылись детские сады.

Открытыми остались аптеки, магазины бытовой химии и галантерейных товаров, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Власти Испании решили ограничить собрания людей на новогодние праздники и внутренние поездки. Так, на рождественские празднования дома смогут собраться не более 10 человек.

Также с 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, кроме посещения семьи.

В Турции введут круглосуточный комендантский час на время новогодних праздников, который продлится три с половиной дня – с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января.

Сколько Украина будет ждать локдауна?

Локдаун в Украине или так называемый "карантин зимних каникул" введут только с 8 до 24 января 2021 года.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.

Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт.