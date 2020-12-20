Европа вводит срочный локдаун перед Новым годом: украинская власть упорно медлит
В странах Европы начали массово вводить локдаун накануне новогодних и рождественских праздников. За рубежом понимают, что это необходимые меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а власть Украины не осознает этого.
Министерство здравоохранения отчитывается, что коронавирусная статистика в норме. В то же время ведущие врачи, такие как инфекционист Ольга Голубовская, бьют тревогу. По ее словам, в настоящее время страна переживает катастрофу с COVID-19.
"Уже говорили, что осень и зима будут самыми тяжелыми за все время пандемии. Мы на это надеемся. Я думаю, что у нас еще будет всплеск ближе к весне. А уже следующий сезон должен быть мягким. Потому что сейчас он катастрофический", – сказал специалист.
Локдаун в Европе
Правительство Италии объявило общенациональный локдаун во время рождественских и новогодних праздников – с 24 декабря по 6 января.
В это время будет запрещено:
выходить из дома без необходимости,
выезжать из своего региона,
работать магазинам (кроме продуктовых и аптек),
работать барам и ресторанам (кроме обслуживания на вынос).
В то же время останутся открытыми парикмахерские.
Также некоторые послабления возможны с 28 до 30 декабря и 4 января. Так, магазинам могут позволить работать до 21:00, а жителям – покидать город постоянного проживания, однако все перемещения должны быть оправданными.
В Швейцарии к Рождеству также решили ввести локдаун, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Он начнет действовать уже с 22 декабря и до 22 января 2021 года.
Локдаун в этой стране предусматривает:
закрытие ресторанов и баров (но с возможностью доставки и заказа еды на вывоз), спортивных, культурных и развлекательных заведений;
фирменные и школьные столовые, а также гостиничные рестораны смогут продолжить свою деятельность;
ограничения по вместимости магазинов – количество одновременно допущенных внутрь клиентов будет зависеть от размера помещения;
профессиональным командам будет разрешено проводить игры без зрителей.
В Австрии объявили третий локдаун – с 26 декабря по 18 января.
В это время будут действовать следующие ограничения:
выходить из дома можно только в магазин, на работу или при необходимости оказать помощь другим людям;
все предприятия сферы услуг и магазины, за исключением продающих товары первой необходимости, будут закрыты;
школы продолжат работать дистанционно;
все культурные учреждения также будут закрыты.
Правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели – с 28 декабря по 17 января.
Во время локдауна закроются гостиницы и горнолыжные трассы, а также будут введены ограничения на передвижение. Будут закрыты торговые центры, позволят работать только продуктовым магазинам и аптекам.
Ограничивается передвижение с 19:00 31 декабря до 06:00 1 января.
Даже Швеция, которая во время первой волны пандемии отказалась от введения жестких карантинных мер, сейчас придерживается общеевропейской стратегии борьбы с распространением коронавируса.
С 24 декабря шведов обяжут работать из дома (если нет необходимости присутствовать в офисе или на производстве). Кроме того, вводятся ограничения на количество людей, собирающихся в ресторанах, магазинах и тренажерных залах.
Если меры не дадут ожидаемого результата, власти обещают перейти к более строгим ограничениям.
В Словакии с 19 декабря закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению.
Гражданам разрешено выходить из дома только для поездки на работу, посещения врача, покупки лекарств и продуктов питания.
С 16 декабря в Лондоне ввели третий, максимальный уровень карантинных ограничений. Он подразумевает ограничение работы кафе и ресторанов – теперь они могут работать только на вынос и в режиме доставки.
Запрещено проводить публичные и массовые мероприятия. В общественных парках нельзя собираться в группы более шести человек. Непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы продолжили свою работу.
При этом в некоторых регионах Великобритании с 20 декабря введут четвертый уровень карантина. Самые жесткие ограничения будут действовать в двух графствах на юго-востоке Англии – Эссексе и Кенте.
Новые ограничения предусматривают запрет на выход из дома без необходимости, по возможности – удаленную работу, закрытие магазинов (кроме тех, где продают товары первой необходимости), спортзалов, развлекательных заведений и салонов красоты.
Также будет запрещено находиться на улице ночью, а жители разных домохозяйств смогут встречаться только один на один и на улице. Регионы четвертого карантинного уровня будут закрыты на въезд и выезд.
Нидерланды будут подвергнуты жесткой второй изоляции с закрытием всех школ и магазинов, кроме продуктовых, как минимум на пять недель – с 15 декабря до 19 января. Будут работать только супермаркеты, банки и аптеки.
В Германии с 16 декабря уже ввели жесткий локдаун. По всей стране закрылись магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, закрылись детские сады.
Открытыми остались аптеки, магазины бытовой химии и галантерейных товаров, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.
Власти Испании решили ограничить собрания людей на новогодние праздники и внутренние поездки. Так, на рождественские празднования дома смогут собраться не более 10 человек.
Также с 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, кроме посещения семьи.
В Турции введут круглосуточный комендантский час на время новогодних праздников, который продлится три с половиной дня – с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января.
Сколько Украина будет ждать локдауна?
Локдаун в Украине или так называемый "карантин зимних каникул" введут только с 8 до 24 января 2021 года.
Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:
кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);
магазинов непродовольственных товаров;
кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
торгово-развлекательных центров;
проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.
В то же время будут работать:
продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;
соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;
салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.
Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт.