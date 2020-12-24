Европа встретит Рождество в условиях карантина: какие ограничения будут действовать в разных странах

В пятницу, 25 декабря, страны Европы, которые преимущественно являются католическими, будут отмечать Рождество Христово.

В этом году празднования пройдут в значительных ограничениях и запретах из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

В частности, в Италии ввели локдаун на время рождественских и новогодних праздников – с 24 декабря по 6 января. В это время запрещено выходить из дома без надобности, закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек, нельзя переезжать из региона в регион.

"Нам пришлось выбросить продукты, которые мы закупили на период Рождества и кануна Нового года. Впридачу ко всему нам пришлось отменить до 80 бронирований на весь период", – рассказал Euronews владелец римского ресторана Паскуале Бомбардьери.

"В этом году не хочется ходить по магазинам, мой шурин умер от COVID-19. Он работал врачом и заразился во время дежурства. Настроение совсем не праздничное, так много людей умерло в Италии", – отметила жительница Рима.

В Германии ввели жесткий локдаун еще с 16 декабря. По всей стране закрылись магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, закрылись детские сады.

Небольшое количество традиционных рождественских ярмарок, которые начали было обустраивать в Берлине, разобрали еще до их открытия.

Туристов фактически нет, а немцы стараются оставаться дома.

В Австрии третий локдаун объявили с 26 декабря, поэтому Роздество пройдет еще при смягченных ограничениях.

Австрийцам можно будет собираться в течение всех суток компаниями до 10 человек из разных семей. Маску за праздничным столом разрешено не носить.

При этом рождественские ярмарки в этом году также отменены.

Во Франции введенные в начале ноября ограничения уже ослаблены или отменены. Работают все магазины и елочные базары, а также церкви, соборы и мечети.

Однако богослужения проводятся при ограниченном количестве верующих и с соблюдением санитарных норм.

В стране действует комендантский час с 20:00 до 06:00. Единственное исключение, когда этот режим не будет действовать, – рождественский вечер с 24 на 25 декабря. А вот новогодняя ночь таким исключением не будет.

В некоторых регионах Великобритании с 20 декабря ввели четвертый уровень карантина. Самые жесткие ограничения действуют в Лондоне и двух графствах на юго-востоке Англии – Эссексе и Кенте.

Из-за нового штамма-мутанта закрыто авиационное сообщение между Британией и большинством стран Европы. Франция также временно заблокировала морскую границу с Королевством.

В Нидерландах, согласно новым правилам, на празднование Рождества 24, 25 и 26 декабря можно приглашать домой лишь до 3 гостей в день. Большой семьей разрешено собираться только в режиме онлайн.

Также можно зарегистрироваться на онлайн-вечеринку и праздновать вместе с незнакомцами.

Владельцы небольших магазинов, в частности магазинов одежды, стараются работать подпольно, например, запускают внутрь клиентов по предварительной договоренности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине локдаун или так называемый "карантин зимних каникул" введут только с 8 до 24 января 2021 года. Католическое Рождество украинцы отпразднуют без ограничений.