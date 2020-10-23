Европа вернулась к жесткому карантину: топ-10 стран и методы их борьбы с COVID-19

Все больше стран Европы продолжают вводить жесткие карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса: от комендантского часа до полной "изоляции" некоторых регионов своих стран.

В первую десятку стран, которые применили решительные меры из-за COVID-19, состоянием на 23 октября входят Франция, Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша и Греция.

Так, по всей Франции, где коронавирусом заразились более одного миллиона человек, введен комендантский час, закрыты заведения питания, парки аттракционов, а спортивные мероприятия запретили посещать зрителям.

Испания (994 тысяч) "изолировала" города Мадрид и Саламанку, а также ввела масочный режим. Вопрос введения комендантского часа еще решается. В то же время власть провинции Наварра закрыла свои внутренние границы для других жителей страны.

В Великобритании зафиксировано более 810 тысяч случаев COVID-19. Уэльс ввел жесткий карантин, а в Шотландии и Северной Ирландии власть распорядилась перейти на удаленную работу, запретив встречаться даже членам семей, которые живут не вместе.

Италия (408 тысяч) объявила режим ЧП до 31 января с обязательным ношением масок. Ярмарки, любительские соревнования и другие мероприятия проводить запрещено. Власть регионов Ломбардии и Кампании попросили руководство государства ввести комендантский час.

Бельгия (270 тысяч) ввела комендантский час по всей стране. Кафе, бары, рестораны, парки аттракционов также закрыты. Спортивные мероприятия решили проводить без зрителей.

Нидерланды (228 тысяч) пошли на частичный карантин. Рестораны работают "на вынос", но жителям страны запретили собираться в компаниях больше четырех человек.

Вся Польша (228 тысяч) была признана власть "красной зоной". Разрешено собираться максимум в количестве пяти человек. Заведения питания работают исключительно "на вынос".

Чехия (223 тысячи) закрыла школы, высшие учебные заведения, бары, кафе, рестораны и все магазины помимо продовольственных. Введен масочных режим, но на улицу запрещено выходить без уважительной причины.

В Ирландии (54 тысячи) жителям запретили отходить от дома дальше, чем на пять километров и встречаться с кем-то помимо членов семьи.

Греция, где зафиксировано 28 тысяч случаев коронавируса, ввела комендантский час в некоторых районов, объявив тотальный масочный режим, в том числе на улице.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине обновили зоны адаптивного карантина. Новое зонирование будет действовать с 26 октября и в течение следующих двух недель.

Но президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в сутки, строгий карантин в Украине вводить не планируют.