Европа уличила Россию в распространении фейков о коронавирусе – FT

В Европейском Союзе обвинили Россию в распространении неправдивой информации о коронавирусе, заявив, что такие действия страны подрывают доверие к медикам и мешают борьбе с заболеванием.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию во внутреннем докладе ЕС от 16 марта. В нем говорится о том, что российские прокремлевские СМИ и "тролли" организовали "заметную дезинформационную кампанию".

"Целью является разжигание "растерянности, паники и страха, а главное – блокирование качественной информации на фоне пандемии коронавируса. Все это делается для обострения эпидемического кризиса в западных странах, в особенности – путем подрыва доверия к национальным системам здравоохранения", – утверждают авторы доклада.

Россию обвинили в распространении дезинформации о коронавирусе

В документе также отмечается, что 80 случаев дезинформации российского происхождения, связанной с COVID-19, начало появлятся с 22 января. Причем распространяется она якобы с аккаунтов, "связанных с государством русских троллей, публиковавших посты о протестах в Сирии и Франции".

"Теперь они перешли на распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Одно из направлений атаки – утверждение, что COVID-19 – "человеческое творение, созданное Западом". Другой характерный тренд – порицание усилий правительств разных стран по борьбе с вирусом "при выпячивании успехов Путина и Кремля", – перечисляется в докладе.

Его авторы убеждены, что стратегия такой атаки Кремля – не в прямой дезинформации, а в продвижении и усилении противоречивых позиций для "создания плотного информационного шума".

Причем одним из СМИ, которое активно писало неправду о коронавирусе, стал испанский филиал RT – RT Spanish, заявляет Financial Times, ссылаясь на эксперта, информированного о докладе.

"С 1 января по 12 марта издание в своих соцсетях опубликовало около 6,8 млн репостов, связанных с вирусом, что сделало его 12-м по популярности источником новостей про вирус", – говорится в материале.

При этом отмечается, что Россия отрицает любые обвинения в использовании дезинформации. И даже более того, российские власти в ответ уже обвинили Запад во вмешательстве во внутренние дела России с помощью фейков о коронавирусе в соцсетях.

"Владимир Путин сообщил, что, по данным ФСБ, информационные вбросы о коронавирусе в России приходят из-за рубежа и ставят целью посеять панику среди населения", – пишет газета, добавляя, что схожую публикацию издания Guardian об этом в российском МИД назвали вбросом.

Отмечается, что по оценке экспертов, суммарный охват фейков о коронавирусе в 142 раза больше, чем официальных сообщений.

Как писал OBOZREVATEL, в интернете среди украинцев начали распространять фейковое сообщение о якобы проведении дезинфекции с вертолетов в связи с распространением коронавируса. Однако в сообщении есть сразу несколько моментов, подтверждающих то, что информация в нем – вымысел.

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