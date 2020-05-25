Европа смягчает карантин, несмотря на рост зараженных COVID-19: открывают бары и гостиницы

Тимур Григоренко Мир 08:58, 25.05.2020 Обновлено: 08:59, 25.05.2020

В Испании, Греции и Чехии с понедельника, 25 мая, начали ослаблять режим карантина.

Как пишет Associated Press, в Испании откроют несколько пляжей, а ресторанам и барам позволят обслуживать клиентов на открытой террасе.

Также испанцам разрешили навещать родных и близких, проживающих в одной провинции. Путешествовать между регионами страны все еще запрещено.

Карантин в Испании

Также с сегодняшнего дня возобновят работу спортзалы, музеи, церкви, откроют гостиницы, разрешаются охота и спортивная рыбалка.

Отметим, что состоянием на 25 мая в Испании зафиксировано почти 283 тысячи случая заражения, из них летальные – 28,752.

В Чехии разрешили открыть гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Заработают начальные классы школ. Населению позволили проводить общественные мероприятия с участием до 300 человек.

Карантин в Европе

В Греции кафе и рестораны начали обслуживать клиентов. Жителям разрешили местный туризм по островам, а авиакомпании намерены увеличить число внутренних рейсов. В стране открываются спортивные сооружения, в частности бассейны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания в пятый раз продолжил чрезвычайное положение из-за коронавирусной болезни COVID-19.

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