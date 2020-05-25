Главная Новости
25 мая • обновлено в 09:21
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Европа смягчает карантин, несмотря на рост зараженных COVID-19: открывают бары и гостиницы

1.4т
Читать материал на украинском

В Испании, Греции и Чехии с понедельника, 25 мая, начали ослаблять режим карантина.

Как пишет Associated Press, в Испании откроют несколько пляжей, а ресторанам и барам позволят обслуживать клиентов на открытой террасе.

Также испанцам разрешили навещать родных и близких, проживающих в одной провинции. Путешествовать между регионами страны все еще запрещено.

Карантин в Испании

Карантин в Испании

Также с сегодняшнего дня возобновят работу спортзалы, музеи, церкви, откроют гостиницы, разрешаются охота и спортивная рыбалка.

Отметим, что состоянием на 25 мая в Испании зафиксировано почти 283 тысячи случая заражения, из них летальные – 28,752.

Европа смягчает карантин, несмотря на рост зараженных COVID-19: открывают бары и гостиницы

В Чехии разрешили открыть гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Заработают начальные классы школ. Населению позволили проводить общественные мероприятия с участием до 300 человек.

Карантин в Европе

Карантин в Европе

В Греции кафе и рестораны начали обслуживать клиентов. Жителям разрешили местный туризм по островам, а авиакомпании намерены увеличить число внутренних рейсов. В стране открываются спортивные сооружения, в частности бассейны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания в пятый раз продолжил чрезвычайное положение из-за коронавирусной болезни COVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги