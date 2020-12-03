Европа пошагово возвращается к усилению карантина: на какие запреты решились

В европейских странах продолжают фиксировать стремительный рост заражений коронавирусом. Правительства идут на усиление частичного локдауна, даже несмотря на обнадеживающие новости о начале вакцинации против COVID-19.

Например, продлили действие карантина в Германии, оставили их в силе и в Австрии, хотя и с некоторым ослаблением. Испания и Италия же вообще решили фактически запретить гражданам перемещения между регионами на период новогодних праздников.

Германия продолжает частичный локдаун

Соответствующее решение совместно согласовали канцлер страны Ангела Меркель и представители федеральных земель. Жесткий карантин из-за коронавируса в Германии будет действовать еще до 10 января. Хотя ожидалось, что эти ограничения продолжат только до 20 декабря.

По словам Меркель, цель таких мероприятий – уменьшить ежедневное количество новых больных до максимум 50 случаев на 100 тысяч человек в течение одной недели.

Жесткий карантин в Германии будет действовать до 10 января

"В общем, мы далеки от цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", – отметила канцлер.

Германия готовится к началу вакцинации против COVID-19. И в начале следующего года, 4 января, чиновники снова соберутся для обсуждения следующих шагов в борьбе с распространением инфекции.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Германии на утро 3 декабря Worldometers

Австрия ослабляет локдаун, но не для ресторанов и гостиниц

С понедельника, 7 декабря, правительство Австрии начнет ослаблять карантинные ограничения, введенные из-за увеличения количества случаев коронавируса.

Так, в стране восстановят регулярную работу школы и детские сады. Опять позволят открыться розничным торговцам и парикмахерским.

Зато заведения общественного питания и гостиницы будут закрыты до 7 января. К этому времени в стране все еще будет запрещено проводить культурные мероприятия, за исключением посещения музеев. Ночные ограничения на выход из дома также будут действовать до 6 января.

В Австрии разрешили открыться школам

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил убеждение, что жесткий локдаун в стране имел свое влияние. Хотя количество новых случаев болезни все еще находится на высоком уровне, одновременно возможны только "мягкие шаги к открытию".

"Пандемия еще не закончилась. В перспективе мы вернемся к нормальной жизни летом, но до тех пор еще шесть месяцев. Первые шаги возможны только с ограничениями и тестами. Будущее Рождество будет отличаться от того, к которому мы привыкли, но оно должно быть достойным", – сказал Курц и обратился к населению с призывом свести социальные контакты к минимуму.

Ситуация с корнавирусом а Австрии на утро 3 декабря Worldometers

Испания закрывает границы между своими регионами

Для предотвращения распространения коронавируса власти Испании после согласования с местными администрациями вводят ограничения на проведение собраний и внутренние перемещения людей в период новогодних и рождественских праздников

В частности, с 23 декабря и до 6 января в стране будет запрещено ездить между регионами, кроме как с целью посещения семьи. Хотя пока неизвестно, каким образом правительство собирается это контролировать.

В то же время отмечается, что на семейное празднование сможет собираться только до 10 человек. Ранее же количество людей, которые могли собраться вместе, было максимум 6 человек. Примечательно, что в Испании каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.

Данные по коронавирусу в Испании на утро 3 декабря Worldometers

Италия запретила путешествия между регионами на Рождество

Правительство Италии выпустило указ, которым из 21 декабря по 6 января запрещается любое передвижение в пределах национальной территории между территориями разных областей или автономных провинций.

Тогда как в дни 25 и 26 декабря, а также 1 января 2021 года запрещается и любое передвижение между муниципалитетами, за исключением перемещений, мотивированных доказанными потребностями в работе, ситуациями необходимости или по состоянию здоровья. В частности, в этот период люди не смогут не только покинуть дом, но и вернуться.

Подчеркнем, что Италия, где действуют три зоны риска распространения коронавируса, сейчас только частично находится в карантине. Так, в "красных" зонах итальянцы обязаны как можно больше оставаться дома. Однако до сих пор разрешалось перемещаться между "желтыми" зонами, где риск подхватить инфекцию невелик.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанци, этот тип классификации должен оставаться в силе.

Данные по коронавирусу в Италии на утро 3 декабря Worldometers

Напомним: в отличие от карантина выходного дня, который действовал в Украине только в субботу и воскресенье три недели подряд и оказался малоэффективным, локдаун предусматривает полное прекращение работы практически всех предприятий, организаций, а также заведений общепита, образовательных, развлекательных, спортивных центров. В таком случае сильнее всего пострадает малый и средний бизнес. Если же государство разработает механизм компенсации, серьезных потерь удастся избежать.

При этом первоочередная задача локдауна – разгрузить больницы для того, чтобы они смогли принимать новых больных COVID-19. Иначе врачам придется выбирать, кого спасать. И если проблему с больничными койками могут решить полевые госпитали, то с нехваткой персонала ситуация в Украине критическая уже сегодня.

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