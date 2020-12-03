Европа пошагово возвращается к усилению карантина: на какие запреты решились

В европейских странах продолжают фиксировать стремительный рост заражений коронавирусом. Правительства идут на усиление частичного локдауна, даже несмотря на обнадеживающие новости о начале вакцинации против COVID-19.

Например, продлили действие карантина в Германии, оставили их в силе и в Австрии, хотя и с некоторым ослаблением. Испания же вообще решила фактически запретить гражданам перемещения между регионами на период новогодних праздников.

Соответствующее решение совместно согласовали канцлер страны Ангела Меркель и представители федеральных земель. Жесткий карантин из-за коронавируса в Германии будет действовать еще до 10 января. Хотя ожидалось, что эти ограничения продолжат только до 20 декабря.

По словам Меркель, цель таких мероприятий – уменьшить ежедневное количество новых больных до максимум 50 случаев на 100 тысяч человек в течение одной недели.

"В общем, мы далеки от цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", – отметила канцлер.

Германия готовится к началу вакцинации против COVID-19. И в начале следующего года, 4 января, чиновники снова соберутся для обсуждения следующих шагов в борьбе с распространением инфекции.

С понедельника, 7 декабря, правительство Австрии начнет ослаблять карантинные ограничения, введенные из-за увеличения количества случаев коронавируса.

Так, в стране восстановят регулярную работу школы и детские сады. Опять позволят открыться розничным торговцам и парикмахерским.

Зато заведения общественного питания и гостиницы будут закрыты до 7 января. К этому времени в стране все еще будет запрещено проводить культурные мероприятия, за исключением посещения музеев. Ночные ограничения на выход из дома также будут действовать до 6 января.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил убеждение, что жесткий локдаун в стране имел свое влияние. Хотя количество новых случаев болезни все еще находится на высоком уровне, одновременно возможны только "мягкие шаги к открытию".

"Пандемия еще не закончилась. В перспективе мы вернемся к нормальной жизни летом, но до тех пор еще шесть месяцев. Первые шаги возможны только с ограничениями и тестами. Будущее Рождество будет отличаться от того, к которому мы привыкли, но оно должно быть достойным", – сказал Курц и обратился к населению с призывом свести социальные контакты к минимуму.

Для предотвращения распространения коронавируса власти Испании после согласования с местными администрациями вводят ограничения на проведение собраний и внутренние перемещения людей в период новогодних и рождественских праздников

В частности, с 23 декабря и до 6 января в стране будет запрещено ездить между регионами, кроме как с целью посещения семьи. Хотя пока неизвестно, каким образом правительство собирается это контролировать.

В то же время отмечается, что на семейное празднование сможет собираться только до 10 человек. Ранее же количество людей, которые могли собраться вместе, было максимум 6 человек. Примечательно, что в Испании каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.

Напомним: в отличие от карантина выходного дня, который действовал в Украине только в субботу и воскресенье три недели подряд и оказался малоэффективным, локдаун предусматривает полное прекращение работы практически всех предприятий, организаций, а также заведений общепита, образовательных, развлекательных, спортивных центров. В таком случае сильнее всего пострадает малый и средний бизнес. Если же государство разработает механизм компенсации, серьезных потерь удастся избежать.

При этом первоочередная задача локдауна – разгрузить больницы для того, чтобы они смогли принимать новых больных COVID-19. Иначе врачам придется выбирать, кого спасать. И если проблему с больничными койками могут решить полевые госпитали, то с нехваткой персонала ситуация в Украине критическая уже сегодня.

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