Европа пошагово снимает карантин: какие страны решились
Несколько европейских стран 13 апреля сделали первые предварительные шаги по ослаблению карантина, введенного в связи с коронавирусом.
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В след за ними, несмотря на не столь уж значительный спад заболеваемости COVID-19, другие страны заявили, что тоже готовятся снять определенные ограничения. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, Испания и Италия, которые больше всего в Европе пострадали от пандемии, восстановили некоторые отрасли, в Чехии и Дании открыли школы, а Германия только рассматривает такую возможность.
В Испании на работу вышли строители
Миллионы испанских рабочих – строителей, уборщики и т. д. – вернулись на свои рабочие места 13 апреля, после того, как Мадрид снял ограничения для продолжения деятельности предприятий, которые не относятся к так называемой критической инфраструктуре.
Полиция раздала людям миллионы масок в сети метро, поездах и автобусах страны.
Отметим, что важные отрасли в стране были закрыты две недели назад, когда вирус достиг пика, а смертность составляла более 900 человек в день.
Однако ослабление наступило, когда Испания зафиксировала наименьшее количество новых инфекций – примерно 3,5 тысячи в течение нескольких недель, а количество ежедневных случаев смерти снизилось до 500.
Премьер-министр Педро Санчес заявил, что социальное дистанцирование и запрет неважных поездок останутся, в тоже время "очень осторожное" снятие ограничительных мер может наступить уже через две недели.
В Италии заработали магазины книг и детской одежды
Умершие от коронавируса в Испании и Италии составляют почти треть мирового учета. Однако сегодня Италия также начинает поэтапное возвращение к нормальной жизни после того, как рост новых инфекций упал лишь до 2 процентов.
С 14 апреля в стране восстанавливают работу магазины книг, канцелярских принадлежностей и детской одежды. Далее правительство рассматривает возможность ослабления еще определенных ограничений.
Мероприятия по соблюдению дистанции, запрета на путешествия и закрытия отраслей промышленности оставляют в силе.
На правительство Германии "давят", призывая ослабить карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель находится под давлением других политиков и экспертов, призывающих облегчить ограничительные меры. Ее просят открыть школы уже с 20 апреля. А за ними также все магазины и рестораны, если люди будут гарантировать соблюдение рекомендованной дистанции.
Отметим, что благодаря строгому карантину Германии удалось удержать уровень смертности до чуть более 2 процентов. Тогда как, например, в Италии этот показатель составляет почти 13 процентов.
Франция на уступки для граждан не идет
В ночь на 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "блокирование" страны продлится как минимум до 11 мая.
В обращении к нации с Елисейского дворца в Париже он настаивал на том, что "надежда возвращается", ситуация улучшилась в некоторых регионах. В то же время признал, что страна не была готова к пандемии: "Готовы ли мы к этому кризису? Очевидно, что недостаточно, но мы выдержали это".
По его словам, в стране не хватало элементарных средств индивидуальной защиты – перчаток, геля и масок для дезинфекции рук. Однако правительству удалось взять вирус под контроль.
"В течение следующих четырех недель мы должны соблюдать правила. Они не укрепляются и не облегчаются", – констатировал Макрон.
Несколько других европейских стран, такие как Австрия, Дания и Чехия, также намерен еще больше ослабить карантинные мероприятия.
В то же время председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ограничения нужно снимать постепенно, поскольку вирус "замедляется очень медленно".
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что после пасхальных праздников в стране можно было бы ослабить карантин из-за COVID-19, позволив людям прогулки, а масочный режим стоит оставить для тех профессий, которые имеют массовые контакты с людьми.