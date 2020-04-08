Почему в Дании, Норвегии и Швеции реже болеют COVID-19: инфекционист раскрыла феномен

У народов северных стран Европы, где анонсировали смягчение карантина, нет привычки таких близких тактильных прикосновений, как в южных, поэтому им удалось приостановить распространение коронавируса.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский инфекционист Алла Мироненко. По ее словам, население Дании, Норвегии и Швеции не бросается друг другу в объятия при встрече, в отличие от итальянцев или испанцев, из-за чего количество инфицированных у них значительно меньше.

Коронавирус в ЕС

"Население Дании составляет 7 млн человек. А в Швеции даже рестораны работают. Это северные народы, которые дистанцируются друг от друга. Кстати, так же и японцы. Несмотря на то, что у них колоссальная плотность населения, на крошечной территории живет 125 млн человек, но при этом всего 3,5 тысячи больных. Почему? Потому что при встрече они не бросаются друг другу на шею, а дистанциируются", – отметила врач.

"У итальянцев и испанцев другие привычки. Они любят обниматься, целоваться, – соответственно распространения вируса было больше", – подытожила она.

Статистика заболеваемости на коронавирус в северных странах ЕС по сравнению с южными по состоянию на 8 апреля:

Дания – 5 тысяч 386 больных, 218 смертей; Норвегия – 6 тысяч инфицированных и 93 смерти; Швеция – 8 тысяч 419 и 96 смертей; Италия – 135 тысяч зараженных и 17 127 смертей; Испания – 146 тысяч и 14 тысяч 555 смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского вирусолога Надежды Жлобак, высокий процент заболеваемости COVID-19 в Украине людей в возрасте 20-55 лет связан с тем, что они заразились во время поездок в западные страны, где и наблюдалась вспышка вируса.

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