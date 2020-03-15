Европа опустела из-за коронавируса: показательные фото и видео

В сети показали улицы стран Европы, которые опустели из-за карантинных мер в связи со вспышкой китайского коронавируса.
Показательные фото и видео массово публикуют в социальных сетях очевидцы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, в Италии, где вирус оказался наиболее агрессивным, опустели популярные туристические мест. Нет людей и в знаменитой Венеции.
В Италии пусто из-за коронавируса
Facebook Irene Hnatiuk
Кадры из столицы Норвегии Осло подтвердили аналогичную ситуацию – люди избегают прогулок по городу.
В Осло пусто из-за коронавируса
Instagram Paul Danylenko
В Осло пусто из-за коронавируса
Instagram Paul Danylenko
В других европейских странах также пусто. Возле известных достопримечательностей не видно туристов, а на улицам стало значительно меньше местных жителей.
Мадрид опустел
Из-за коронавируса опустела Испания
Из-за коронавируса опустела Испания
Из-за коронавируса опустела Испания
Из-за коронавируса опустела Испания
Европа опустела из-за коронавируса
Facebook Irene Hnatiuk
Европа опустела из-за коронавируса
Facebook Irene Hnatiuk
Европа опустела из-за коронавируса
Facebook Irene Hnatiuk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии из-за карантина в связи с пандемией коронавируса запретили выходить из дома без специального сертификата и закрыли все, кроме супермаркетов и транспорта.
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