Европа опустела из-за коронавируса: показательные фото и видео

В сети показали улицы стран Европы, которые опустели из-за карантинных мер в связи со вспышкой китайского коронавируса.

Показательные фото и видео массово публикуют в социальных сетях очевидцы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в Италии, где вирус оказался наиболее агрессивным, опустели популярные туристические мест. Нет людей и в знаменитой Венеции.

В Италии пусто из-за коронавируса Facebook Irene Hnatiuk

Кадры из столицы Норвегии Осло подтвердили аналогичную ситуацию – люди избегают прогулок по городу.

В Осло пусто из-за коронавируса Instagram Paul Danylenko

В Осло пусто из-за коронавируса Instagram Paul Danylenko

В других европейских странах также пусто. Возле известных достопримечательностей не видно туристов, а на улицам стало значительно меньше местных жителей.

Мадрид опустел

Из-за коронавируса опустела Испания

Из-за коронавируса опустела Испания

Из-за коронавируса опустела Испания

Из-за коронавируса опустела Испания

Европа опустела из-за коронавируса Facebook Irene Hnatiuk

Европа опустела из-за коронавируса Facebook Irene Hnatiuk

Европа опустела из-за коронавируса Facebook Irene Hnatiuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии из-за карантина в связи с пандемией коронавируса запретили выходить из дома без специального сертификата и закрыли все, кроме супермаркетов и транспорта.

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