Европа не возвращает украинцам деньги за туры из-за коронавируса: с какими странами проблемы

Немецкие отели отказываются возвращать украинским туристам внесенную предоплату за номера в связи с отменой туров из-за коронавируса.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на сотрудницу польской туристической компании, которая занимается приемом украинцев в Европе. По ее словам, проблемы возникают только с Германией.

Украинские туристы пытаются вернуть деньги за туры. Иллюстрация

"Там отвечают: "Мы ничего не знаем, это не наша вина, мы работаем по своим законам, предоплату возвращать не будем", – рассказала представитель туроператора.

Она отметила, что пока им вернули деньги всего лишь 10% немецких отелей, где должны были размещаться украинские туристы.

"Менеджмент гостиниц в Польше, Италии, Франции, Нидерландах с пониманием относится к этой форс-мажорной ситуации и возвращает деньги", – добавила женщина.

Хотя, по ее словам, некоторые оговаривают, что сделают возврат на протяжении 30 календарных дней.

Как писал OBOZREVATEL, Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Меры начнут действовать с полуночи 17 марта.

Люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на беспомощность консульства и отсутствие авиабилетов.

Украинские дипломатические учреждения в ряде стран мира перестают принимать граждан из-за вспышки коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!