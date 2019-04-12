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Европа не пустила корабль из Крыма: в "заложниках" 70 студентов

1.8тЧитать материал на украинском

Эстония и Польша отказались пустить в свои территориальные воды российский учебный парусник "Седов" с пассажирами из Крыма.

Причиной стало то, что на борту оказались более 70 курсантов Керченского "государственного морского технологического университета", передает ТАСС.

Так, в начале парусник не пустили в Эстонию. После этого корабль направился в польскую Гдыню, чтобы пополнить запасы топлива, воды и еды, однако там тоже получил отказ.

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Парусник "Седов"

Парусник "Седов"

newizv.ru

"Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", – заявила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

"Мы неизменно выражаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, и мы ожидаем, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе, вернет захваченные корабли и освободи украинских моряков", – цитирует ее Польское агенстство печати.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Латвия возвела 93-километровый забор с колючей проволокой высотой почти 3 метра на границе с Россией.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Новости России
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Не фик шастать .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ух ты!!! Я уж думал Европа не пустила. А вообще-то Земля круглая!!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А шо, эстония и польша - это Европа??? :-))) "Вызвал Гитлер Риббентропа И спросил, Нахмурив лоб: - Это что же - Вся Европа? - Вся! - ответил Риббентроп". :-))))
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