Европа не пустила корабль из Крыма: в "заложниках" 70 студентов

Эстония и Польша отказались пустить в свои территориальные воды российский учебный парусник "Седов" с пассажирами из Крыма.

Причиной стало то, что на борту оказались более 70 курсантов Керченского "государственного морского технологического университета", передает ТАСС.

Так, в начале парусник не пустили в Эстонию. После этого корабль направился в польскую Гдыню, чтобы пополнить запасы топлива, воды и еды, однако там тоже получил отказ.

Парусник "Седов" newizv.ru

"Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", – заявила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

"Мы неизменно выражаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, и мы ожидаем, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе, вернет захваченные корабли и освободи украинских моряков", – цитирует ее Польское агенстство печати.

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