Европа начала постепенно отменять карантин: что откроют в первую очередь

В начале мая ряд стран Европы начали подготовку в послаблению карантинных мер, так как уверены, что распространение коронавирусной инфекции взято под контроль.

Италия, Польша и Венгрия готовятся к открытию парков и ресторанов с 4 мая, а Германия начинает открывать некоторые школы уже на следующей неделе. Об этом сообщает The Daily Mail.

Напомним, что в субботу, 2 мая, испанцы вышли на улицы, чтобы пробежаться, покататься на велосипедах и роликах впервые после 48 дней "заключения". Люди чувствовали радость и облегчение, ведь им после семи недель строгой изоляци было позволено заниматься физическими упражнениями и свободно перемещаться. Отметим, что в Испании был один из самых высоких показателей смертности – более 25 000 человек.

"После стольких недель заключении я очень хотел выйти, побежать, увидеть мир, – сказал финансовый консультант Маркос Абейтуа в Мадриде. – Вчера я был как ребенок в канун Рождества".

Европа начала постепенно отменять карантин

Италия намерена последовать примеру Испании и позволить людям выходить на улицу. Людям будет разрешено гулять по паркам и навещать родственников. Рестораны смогут быть открыты с услугой "на вынос", оптовые магазины также смогут возобновить бизнес.

В Венгрии будут открыты некоторые магазины и музеи, пространства ресторанов и отелей, пляжи и бани, однако в Будапеште сохранятся ограничения, так как в столице страны зарегистрировано около 70% случаев заболевания коронавирусом.

Германия также продолжит смягчение карантинных мер в начале недели, так как ожидается открытие школ в некоторых районах. Словения и Польша позволят некоторым предприятиям и общественным заведениям снова работать. Франция заявила, что частично снимет блокировки 11 мая, включая также открытие школ с начальными классами.

Европа начала постепенно отменять карантин

Но, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что может случиться новая волна пандемии, поэтому необходимо придерживаются социальной дистанции, использовать маски и тестирования для отслеживания инфекции.

"Мы должны придерживаться социальной дистанции, правил гигиены и носить маски. Мы сделали все, что в наших силах. С понедельника все зависит от вас", – сказал итальянский чиновник по чрезвычайным ситуациям Доменико Аркури.

Напомним, что более 242 000 человек из разных стран мира стали жертвами COVID-19 и 3,4 миллиона заражены. Вирус подтолкнул мировую экономику к ее худшему спаду со времен Великой депрессии.

Статистика заболеваний коронавирусом в мире dailymail.co.uk

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