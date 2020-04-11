Европа может закрыть границы из-за COVID-19 до сентября: Макрон раскрыл детали

Мир 14:56, 11.04.2020 Обновлено: 17:22, 11.04.2020

Границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми как минимум до осени 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как пишет BFM TV со ссылкой на свои источники, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.

Эммануэль Макрон

По информации источника, Макрон был настроен пессимистично и призвал приготовиться к длительному периоду изоляции Европы.

Президент Франции объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разного течения эпидемии в разных регионах Европы и мира.

Как ранее писал OBOZREVATEL, международное авиасообщение с Турцией, остановленное из-за пандемии коронавируса, восстановится лишь летом.

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