Европа может стать пустыней? Синоптики дали устрашающий прогноз до 2100 года

Из-за постоянного увеличения экстремальных погодных и климатических явлений на всем континенте, Европе грозит обезвоживание, что приведет к упадку такой отрасли, как сельское хозяйство.

Такие изменения в том числе затронут и Украину. Об этом сообщает Euronews, приводя прогноз эксперта по вопросам воздействия изменения климата и адаптации в Европейском агентстве по окружающей среде Блажа Курника.

По его совам, стоимость сельскохозяйственных угодий в некоторых регионах на юге Европы снизится более чем на 80 процентов к 2100 году, что может привести к полной заброшенности сельскохозяйственных земель.

До 2100 года Европа может превратиться в пустыню – синоптики

Предполагается, что больше всего от таких изменений климата пострадают регионы Средиземноморья и юго-восточной Европы.

"В основном из-за уменьшения количества осадков и повышения температуры, что приведет к более продолжительным и интенсивным засухам, а также дефициту воды", – утверждает Курник.

Прогнозована зміна середньодобової температури взимку та влітку в кінці століття (2071-2100) порівняно з кліматом сучасності (1981-2010 рр.) euronews.com

Хотя согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), в Центральной и Восточной Европе сильные дожди, влияющие на урожай и наводнение сельскохозяйственных земель, могут увеличиться на 35%. За последние 40 лет повышение температуры позволяло посевам расширяться на север. Поэтому некоторые специалисты утверждают, что сдвиг будет продолжаться, и урожайность может возрасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в результате глобального потепления морозные и снежные зимы станут редкостью, а в южных регионах температура перестанет опускаться ниже нуля.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!