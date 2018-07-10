При всех своих коррупционных и финансовых особенностях, и "мировой принадлежности" ФИФА, прогнувшаяся в неудобной позе перед Россией - это отражение современной Европы. Да чего там, современной - отражение некоторых европейских традиций последнего столетия.

Европа любит комфорт, труд, торговлю и накопления. Все, что создаёт этому угрозу - дискомфорт, который нужно устранить любым путём.

Если угрозу создаёт какая- либо сила - с ней нужно договориться, пойти на компромиссы и как можно больше торговать.

Жирные торговые отношения всегда считались самой надёжной защитой от конфликтов. Чему бы не учила история последнего тысячелетия. И особенно столетия.

Раньше было проще. Нравы были жестче. И если с потенциальным врагом что-то не складывалось - приходило время пушек и стальных когорт.

Дух викингов, варваров и римских легионеров ещё не выветрился окончательно, и вопросы решались методом "булавой по зубам" в союзе "по интересам" с близкими или дальними соседями.

Похоронив общими усилиями в 1945-м последнюю европейскую "отмороженную диктатуру" - добрые бюргеры остались наедине практически с единственным монстром, представляющим реальную угрозу - СССР.

Не всегда трезвый северный медведь иногда вел себя буйно - рычал и брызгал слюной, махал атомной дубиной, но в принципе был зайчиком, и в прямую драку не лез. Кроме того, у него можно было выгодно купить кучу полезного, и продать массу излишков.

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Поэтому, вооружившись на всякий случай, и чувствуя за спиной поддержку заокеанского гиганта - Европа начала привыкать к северному не вполне адекватному соседу. Привыкать, торговать, театрально всплескивать руками от его вероломства (не в Европе же), и снова торговать. Ну и развивать всяческие цивилизованные отношения. В том числе спорт, футбол - ага.

Было слегка стремно, но ничего серьёзного не случалось долгие годы. И к монстру реальному, постепенно начало складываться телевизионно-мультяшное отношение. Страшно, но вполне безопасно.

Позже пришли Горби и перестройка. Опасность стала стремительно падать, а торговля так же стремительно расти.

Потом СССР помер. Ельцин, СНГ, открытые двери, продаётся все, и вообще - "россия наш!"

Европа радостно воткнула штык в землю, и занялась тем, что умеет лучше всего - трудом, торговлей и накоплением. Для увеличения собственного комфорта.

Медведя назвали сапиенсом. Большая семерка стала большой восьмеркой. И все дружно повернулись к слегка очеловеченному мишке спиной.

Мишка немного обалдел от такого неожиданного профита, и стал а интересом осваивать новую кормовую базу.

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Пока в расслабленную, и потому очень толерантную Европу, тихо входили колонны нетолерантных эмигрантов - она строила странный мир повышенной терпимости, где априори нет войны и угрозы масштабного насилия. И в котором хорошо трудиться и торговать. Эмигранты

Поэтому, воскрешение и адскую трансформацию монстра, Европа блаженно проспала.

Собственно, Штаты тоже малость ослабили внимание, озаботившись Китаем. Но эти парни не доверяют вообще никому, и надеются только на себя. Поэтому винчестер чистили регулярно, порох держали сухой и качественный, и вообще - следили за арсеналом и крепостью мышц.

А старушка Европа, в футболке с пацификом, шортах и сандалиях - по дороге с пляжа в банк обнаружила, что в подворотне её ожидает не привычный эмигрант с оплеухой, а вполне себе упакованый в хаки, обвешаный оружием и БК "северный мишка" из телевизора.

Непредсказуемый, отмороженный, наглый. Считающий своим все, что не прибито. Или то, что имеет слабую охрану. Уже вломившийся к соседям, и примеряющийся к прочим окрестностям.

О боже, что же делать? Наверное Европа бежит на задний двор, где ржавеет штыком в землю её старое ружьё? Наверное кровь викингов, варваров и римлян взыграла, и когорты начали сплачиваться?

Что вы! С викингами и центурионами в колыбели белой цивилизации нынче проблемы. Они отличные экономисты, адвокаты, коммерсанты, экологи, маркетологи и специалисты по по правам всех во всем. Поэтому очень плохо представляют себя с мечем и в латах.

Тем более, что Черчиллей старушка больше не рожает. В основнном Чемберленов. Готовых жертвовать другими, чтобы пропетлять между угроз самому. Уверенных, что если дикого, уже хапнувшего живой крови медведя, кормить (в обмен на ягоды и мёд из его леса) - он тебя ни за что не сожрет. Вы ж договорились? Вы ж с ним саммиты проводите, где все-все ему объясняете про общечеловеческие ценности и взаимовыгодное сотрудничство? И не важно, что медведь глухой, но злой и голодный.

Недавно медведь вытерся по нужде одной из ваших договоренностей. Когда попытался сожрать соседа, и обрушил часть его жилья, и мимоходом сглотнул лайнер, летевший из цивилизации в цивилизацию. При Вашей гарантии безопасности.

От пока сбил один самолёт с вашими гражданами.

Он пока попытался подмять одну страну, которая пыталась стать частью вас.

И уже убил там десяток тысяч жителей центра Европы.

Он смеется, и говорит вам в лицо, что "может повторить". Его танки и подержанные иномарки до сих пор " едут на Берлин".

Для него вы "гейропа", " толерасты", смешные наивные слабаки. Нынешние "терпилы" и завтрашний корм.

Он улыбается, глядя на ваши натужные "санкции", и явное ожидание поводов их снять.

Он ржет в голос, когда слышит словосочетание " глубокая озабоченность.

Он радуется, когда видит ваше отношение к Украине - вынужденное, и для многих тягостное "союзничество".

Вы часто и с цветами ходите в дом убийцы - ну, там, в футбол поиграть, или договориться о гешефте.

И брезгливо отворачиваетесь от правды, которую говорим вам мы. И которую вы сами знаете.

Единственный, и упертый форпост Европы.

Мы выстоим - никуда не денемся.

Но вы же опытные старые решалы, правда? Должны иметь план " Б". На всякий случай.

Я так, чисто поинтересоваться - если что, вы сдавать себя мишке на корм с кого начнете? С Прибалтики и Польши, по стандарту? Или всё-таки с чехов начнете? Чтобы не нарушать традиции?

Или на саммите каком нибудь, в присутствии медведя выберете жертву голосованием?

Милая Европа. Ты умница и трудяга. Но что-то в тебе разладилось нахрен. Куда то пропало твоё нордическое достоинство, римская гордость и лихость викингов. Мне трудно объяснить в понятных тебе терминах слово "терпила". Но его очень хорошо растолкует твой северный партнёр. Где-то между матчами мундиаля, который вне политики.

Объясню одно. "Терпила" - это тот, кто терпит насилие, наглость и произвол по нарастающей. В попытке отодвинуть худшее. Которое неизбежно и обязательно случается. Потому, что "терпилы" для этого и существуют.

И брось смотреть сериалы. Смотри хронику бомбежек Лондона, оккупации Франции, польских гетто и концлагерей. Надо подготовиться и освежить память.

Потому, что европеец Гитлер покажется тебе сущим ангелом. По сравнению с диким, начинающим сатанеть от безнаказанности медведем. Без роду, племени и "европейских корней".

Ты - пища. Он - считает себя вершиной пищевой цепочке.

Поэтому исход предопределен.

Если, конечно, не вычистить заброшенное ружьё. Не поддержать по-полной бьющихся с отморозком соседей. И не обложить угрозу вглухую - так, чтобы дышать стало нечем.

Тогда да. Наступит время спокойно трудиться, торговать и копить. В благоденствии и комфорте. Как достойным потомкам старой боевой Европы.

Тогда я сложу другую "оду". Настоящую.

А пока играйте с медведем в футбол.

Только регулярно пересчитывайте конечности. Вдруг отхватит какую с голодухи или сгоряча. И самолёты тоже пересчитывайте, советую.

И за карманами в промежутках следите.

А то нам придётся испытать чувство глубокой озабоченности. А оно надо?

P.S. А фотография - просто для привлечения внимания. Это мирный молочник. Европа. Лондон.

Фото Фреда Морли. 1940 год. Лондон. Последствия операции " Блиц".