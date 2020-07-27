Европа готовится ко второй волне COVID-19: ограничения могут вернуть

Европейские страны ведут активную подготовку ко второй волне коронавируса на фоне роста новых случаев заболевания.

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Рассматривается возможность возвращения некоторых ограничений, пишет The Guardian, уточняя, что все это происходит в то время, когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе.

В качестве примера издание приводит Каталонию, власти которой заявили, что карантинные меры, когда общественная жизнь останавливается, могут вернуть, если не удастся взять под контроль будущие вспышки в течение 10 дней.

За последние две недели в регионе было зафиксировано почти 8 тысяч новых больных, что составляет половину от всех случаев, обнаруженных в течение этого времени.

"Впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способны ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности и сотрудничества и коллективными усилиями. Ситуация – критическая, и, если мы не справимся, нам придется вернуться назад", – отметил председатель правительства Каталонии Ким Торра.

Он призвал молодых людей не устраивать домашние вечеринки, потому что именно они способствуют росту случаев инфицирования.

Тем временем в Германии решили ввести обязательное тестирование на COVID-19 для людей, побывавших в странах, где неблагоприятная ситуация с заболеваемостью.

В свою очередь Минздрав Франции призвал молодежь не забывать носить маски, чаще мыть руки и соблюдать дистанцию. В стране резко возросло количество заражений среди молодых людей.

А вот Греция собралась ввести обязательное ношение масок не только в супермаркетах, но и в других закрытых помещениях.

В Бельгии и вовсе не исключили полный локдаун, если ситуация с распространением болезни будет ухудшаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайный комитет для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.