Европа готовится к войне: в Украине пояснили угрозу России

Агрессивная внешняя политика России и Владимира Путина побуждает европейских соседей, которые не являются членами НАТО, к поиску оборонных союзов.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя подписание Швецией и Финляндией договора об оборонном сотрудничестве с США.

"Страна, которая сейчас нагоняет ядерного страха на Европу – это Россия, это Путин. И Швеция подписала с Финляндией и США трехстороннее оборонное соглашение. Напомним, что Швеция с Финляндией не являются членами НАТО, они не под защитным зонтиком НАТО. Соответственно, они первые ощущают опасность, которая находится рядом и то, что делает Россия в нашем регионе, в Балтийском регионе. Там в Калининградском регионе находятся "Искандеры" и сейчас говорят, что зона поражения там увеличилась с 400 до 800 км. Европа и НАТО готовятся. "Иксандер" - это наступательное оружие", - подчеркнул эксперт.

Также он связал популярность подобных форматов соглашений со сложной процедурой принятия решений в самом НАТО.

"Как можно договариваться с альянсами. Особенно сейчас. Что такое альянс? Когда, например, была Антанта, то это был союз Британии и Франции, они могут договориться, а вокруг них на менее паритетных началах были другие страны. 29 стран в НАТО. Думаете, им легко договорится. Я бы сказал, что нереально. Даже по тем вопросам, которые реально угрожают безопасности", - считает Кравченко.

В пример он навел вероятность применения элементов гибридной агрессии против кого-то из членов Североатлантического альянса.

"Там есть 5 пункт о том, что считать нападением. Вот, например, если будет кибератака на АЭС в Чехии или где-то в Германии. Она будет через прокси-сервера где-то там на Тайване или где-то еще. Кто напал?" - задал риторический вопрос эксперт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эстонский эксперт по вопросам безопасности Андрес Казекамп заявил, что Россия может разжечь военный конфликт в регионе Балтийского моря.