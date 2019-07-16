Еврокомиссия получила нового главу: кто занял высокую должность

Европарламент во вторник, 16 июля, поддержал кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии.

Данную должность политик будет занимать следующие пять лет, сообщает Deutsche Welle.

Для утверждения кандидатуры было необходимо 374 голоса, а во время голосования ее поддержало 383 депутата, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли. Против выступили 327, воздержались – 22.

Отметим, фон дер Ляйен сменила Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года. Министр обороны займет свой новый пост 1 ноября текущего года.

Напомним, На саммите ЕС в Брюсселе 2 июля за кандидатуру Ляйен проголосовали 27 участников саммита – все, кроме канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Последняя воздержалась, поскольку Ляйен не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель.

Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократ Франс Тиммерманс. Однако против его кандидатуры выступали Италия и страны Вышеградской группы: Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

Урсула фон дер Ляйен Die Welt

Известно, что фон дер Ляйен родилась в Брюсселе. В 2013 году она стала первой женщиной-министром обороны Германии и на протяжении нескольких лет оставалась близкой соратницей Меркель.

Фон дер Ляйен носительница французского и немецкого языков, у нее семеро детей. Женщина пришла в политику в 43 года и с тех пор состоит в консервативной христианско-демократической партии (ХДС/ХСС), которую до недавнего времени возглавляла Меркель.

В 2015 году она была обвинена – и позднее оправдана – в плагиате в своей докторской диссертации.

Фон дер Ляйен в разное время довольно категорично высказывалась о России.

"Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы", "Кремль не прощает слабостей", "Путин давно перестал быть нашим партнером", "Америка годами призывает нас тратить больше на НАТО. Эти призывы справедливы. Русская агрессия в Украине заставила нас поменять свое отношение", – приводит цитаты министра RT в Telegram.

Как писал OBOZREVATEL, 26 мая граждане 21 страны Евросоюза проголосовали на выборах в Европарламент. На первом месте по результатам голосования оказалась "Европейская народная партия".

Больше всех потеряли европейские народники и социалисты, а больше всех прибавили – радикальные антиевропейские силы (евроскептики).

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