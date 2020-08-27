Еврокомиссия подписала первый контракт на закупку вакцины от COVID-19

В четверг, 27 августа, вступил в силу первый договор, официально заключенный Европейской комиссией от имени государств-членов ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca, на поставку вакцины от COVID-19.

Об этом сообщило Reuters. Еврокомиссия внесла аванс в размере 336 млн евро британскому производителю лекарств, чтобы получить не менее 300 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19.

Сделка покрывает затраты на разработку, риски и другие расходы, которые несет производитель вакцины. ЕС также получил возможность закупить дополнительных 100 млн доз препарата, разрабатываемого AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

В ЕС 27 стран смогут купить препарат на более позднем этапе, если вакцина окажется успешной.

Общая цена, которую они заплатят за приобретение доз, не разглашается, но в соответствии с предыдущей сделкой, заключенной в июне с AstraZeneca с Германией, Францией, Италией и Нидерландами, AstraZeneca согласилась продать 300 миллионов доз за 750 миллиона евро.

"На данном этапе мы не можем указать конкретную цену за дозу. Однако значительная часть общих расходов финансируется за счет взносов из общего финансирования ESI на вакцины", – сказал представитель комиссии.

Кроме того, AstraZeneca уже согласовала поставку 300 миллионов прививок той же вакцины в США за 1,2 миллиарда долларов и до 30 миллионов доз в Великобританию за 65,5 миллиона фунтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала финальные клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса COVID-19.

Правительство США заказало 300 миллионов доз потенциальной вакцины от COVID-19, которую разрабатывает компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca.

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