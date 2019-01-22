В воскресенье Россия объявила о стоящих на вооружении войск Асада батарей "Панцирь" – и на следующий день Армия обороны Израиля продемонстрировала видео уничтожения этой системы, предназначенной специально для защиты от крылатых ракет. В мае прошлого года на страницах Газета.RU комментировали гибель другого "Панциря", разрушение которого тоже оказалось на видео от ЦАХАЛ.

Тогда нас убеждали в том, что комплекс был пуст и стоял "спиной" к атакующим. На этот раз, однако, "Панцирь" был не только вооружен, но и выпустил несколько снарядов в попытке сбить летающую в него израильскую ракету, видеокамера которой как раз и зафиксировала бесславный конец детища российской обороной промышленности.

Осенью Россия заявила о переброске восьми комплексов С-300 в Сирию для защиты от Израиля – и эти системы до сих пор бездействуют. Поводом – именно поводом, а не реальной причиной – была объявлена гибель российского самолета-разведчика Ил-20, который был сбит сирийцами, а виновным, по версии РФ, все равно оказался Израиль.

Вокруг тех поставок поднялся большой шум: российские эксперты рассказывали о конце израильского доминирования в регионе, а западные, как всегда, высказывали осторожную обеспокоенность. ЦАХАЛ взял паузу, и вскоре немецкая пресса поспешила напомнить о том, что ВВС Израиля, оказывается, целый месяц не появлялись на поле боя из страха перед С-300.

В конце декабря еврейские военные нарушили молчание, но, в отличие от российских военных, они заговорили не словами, а новыми масштабными бомбардировками. За последние четыре недели мы узнали о четырех таких эпизодах израильской операции в Сирии, из которых два были масштабными.

В течение этого времени от Москвы не поступило ни одного объяснения того, почему не используются широко разрекламированные С-300. Российские власти и правительство Асада распространяют очевидно недостоверные сообщения о перехвате множества израильских ракет. Откуда тогда такое количество жертв и разрушений в Сирии, наличие которых Москва и Дамаск все-таки признают?

Отсутствие работы С-300 может быть связано с самыми разными причинами, среди которых называется и такая: Россия и Израиль в очередной раз "договорились". Пусть и так. Однако это лишь подтверждает, что в Москве всерьез относятся к угрозе того, что С-300 могут быть уничтожены. Эти системы никогда не применялись в бою, и их гибель стала бы концом мифа о неуязвимости этих комплексов.

Сирия

Российские власти вложили в образ "непобедимых" С-300 огромные ресурсы и создали им репутацию главной конвенциональной оборонительной линии против НАТО. Крах этого образа стал бы крахом всей постсоветской мифологии о непреодолимости для войск НАТО комплексной российской ПВО.

Проблема Москвы, однако, заключается в том, что этот миф уже трещит по швам – хотя бы потому, что все прочие системы ПВО российского производства, за исключением С-300 и С-400, в то или иное время уничтожались Израилем. В отличие от российских заявлений о "перехватах", Израиль доказывает свои слова видеозаписями. Весомость израильским аргументам добавляет тот факт, что сирийское небо всегда считалось одним из самых защищенных в мире: Кремль вкладывается в ПВО Сирии с 1968 года, и сейчас на вооружении сирийцев стоят 900 зенитных ракетных комплексов из РФ.

С этим связано другое неприятное последствие для путинской администрации: в сирийском конфликте современные западные технологии показали многократное превосходство над российскими. Еще несколько десятков лет назад потери сторон были более или менее соизмеримы, однако теперь, после невероятного технологического скачка евроатлантической цивилизации, российское военное оборудование стирается с поля практически без всяких потерь со стороны Израиля – страны, которую Россия 16-кратно превосходит по такому показателю, как население.

Наконец, все эти события постепенно приближают союзников Москвы к пониманию того, что Россия даже при всем желании не способна оказать им действенную поддержку в случае реального военного противостояния с Западом. Раз за разом мир видит, как угрозы и предупреждения Москвы в адрес США, ЕС и Израиля не идут дальше медиа-пространства. Такая регулярность должна была бы обеспокоить даже самых яростных защитников репутации российского оружия.

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