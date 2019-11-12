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12 ноября • обновлено в 22:44
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"Спасли мне жизнь": экс-президент Боливии сбежал в Мексику. Первые кадры

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Сбежавший из страны бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в столицу Мексики Мехико, где ему предоставили политическое убежище.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После прибытия в Мехико Моралес заявил, что это решение спасло ему жизнь. Он также заверил, что намерен заниматься политикой до тех пор, пока он жив, и это не изменится из-за событий, которые произошли в его стране.

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Моралес получил убежище в Мексике

Моралес получил убежище в Мексике

Фото: Luis Cortes/Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, Моралес подал в отставку после 14 лет правления. Политик сделал это на фоне протестов в стране, чтобы избежать гражданской войны. Вслед за главой Боливии со своей должности также ушел вице-президент Альваро Гарсия Линера.

Параллельно о своих отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Решили сдать свои мандаты и несколько известных сенаторов.

Глава боливийского избиркома, которая замешена в скандале на президентских выборах в стране, также покинула Боливию и ушла с должности.

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Место
Мексика
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