"Спасли мне жизнь": экс-президент Боливии сбежал в Мексику. Первые кадры

Сбежавший из страны бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в столицу Мексики Мехико, где ему предоставили политическое убежище.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После прибытия в Мехико Моралес заявил, что это решение спасло ему жизнь. Он также заверил, что намерен заниматься политикой до тех пор, пока он жив, и это не изменится из-за событий, которые произошли в его стране.

Моралес получил убежище в Мексике Фото: Luis Cortes/Reuters

"Решение президента Мексики спасло мне жизнь": Экс-президент Боливии Эво Моралес добрался до Мехико pic.twitter.com/2qD6s70mK9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Моралес подал в отставку после 14 лет правления. Политик сделал это на фоне протестов в стране, чтобы избежать гражданской войны. Вслед за главой Боливии со своей должности также ушел вице-президент Альваро Гарсия Линера.

Параллельно о своих отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Решили сдать свои мандаты и несколько известных сенаторов.

Глава боливийского избиркома, которая замешена в скандале на президентских выборах в стране, также покинула Боливию и ушла с должности.

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