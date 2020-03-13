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13 марта • обновлено в 10:14
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Эверест под запретом: Непал перестал выдавать туристические визы

1.1т
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Власти Непала отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест, из-за распространения коронавируса.

Ограничения вступают в силу с 14 марта и продлятся до 30 апреля, сообщает The Kathmandu Post.

Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса

pixabay.com

На этот период будет приостановлено действие виз, за исключением дипломатических и официальных.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальная пандемия смертельного коронавируса COVID-19, которая началась в Китае, может остановиться к июню 2020 года.

По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

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Тема
Коронавирус
Место
Непал
Теги
туристы туризм Эверест вирус
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