Эверест под запретом: Непал перестал выдавать туристические визы

Власти Непала отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест, из-за распространения коронавируса.

Ограничения вступают в силу с 14 марта и продлятся до 30 апреля, сообщает The Kathmandu Post.

Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса pixabay.com

На этот период будет приостановлено действие виз, за исключением дипломатических и официальных.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальная пандемия смертельного коронавируса COVID-19, которая началась в Китае, может остановиться к июню 2020 года.

По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

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