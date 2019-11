Эвакуируют 60 тысяч людей! В Техасе прогремел мощный взрыв на химзаводе: фото и видео огненного ада

На химическом заводе в Порт Нечесе (штат Техас, США) 28 ноября прогремел мощный взрыв.

Как передает AFP, первый взрыв раздался утром, а второй – после обеда. О жертвах не сообщается, однако двух человек доставили в больницу. Еще трое получили легкие ранение.

Объявлена принудительная эвакуация 60 тысяч человек в радиусе 6 километров. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что ударной волной выбило стекла и двери, у некоторых даже прогнулись потолки.

Владельцем завода является TPC Group, он находится примерно в 135 км от Хьюстона и производит бутан, бутадиен и другие вещества. На заводе работает более 200 человек, всех их эвакуировали. Компания заявила, что инцидент связан с работой нефтехимической установки.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 p.m. today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered.

Eine große Explosion ereignete sich im Petrochemiewerk der TPC Group im US-Bundesstaat #Texas. Lokale Quellen haben angekündigt, dass Arbeiten zur Evakuierung von 60.000 Menschen in der Region eingeleitet wurden.

Dramatic new video from a close range of the Second Explosion at the TPC Plant in Port Neches, TX!



Permission: Anna Dever#Texas pic.twitter.com/Ck4Jgthks7 — PureWireNews (@PureWireNews) 27 ноября 2019 г.

The plant in Port Neches, Texas had a 2nd explosion you guys 🥺😓😭



The plant in Port Neches, Texas had a 2nd explosion you guys 🥺😓😭

My prayers and love goes out to all employees at the plant, families, civilians, etc nearby who have been affected or will be in any way❤️

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Фармингтоне (штат Мэн, США) в результате взрыва в интернате погиб один пожарный, еще семеро человек пострадали. ЧП произошло из-за утечки газа. Среди пострадавших оказалось еще четверо пожарных, двое медиков скорой помощи и сотрудник отдела техобслуживания учреждения.

