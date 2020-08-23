В сети сообщили об эвакуации Лукашенко: тот "нагрянул" с автоматом. Видео
В сети появилась неподтвержденная информация, что Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, якобы эвакуировался на вертолете из Дворца независимости в Минске.
Об этом 23 августа сообщило издание TUT.BY, а также ряд оппозиционных белорусских Telegram-каналов. Политик якобы покинул Дворец, возле которого собрались протестующие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вокруг Дворца независимости выстроились кордоны силовиков, на фото также видно военную технику.
Пресс-служба президента утверждает, что Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости, а не улетел оттуда. На опубликованном видео заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него – автомат.
Кроме того, в сети появились кадры с сыном Лукашенко в бронежилете.
Более детально о "Марше новой Беларуси" 23 августа читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко.
При этом общественность и наблюдатели считают, что результаты были сфальсифицированы и он проиграл.
Европейский Союз не признал победу Лукашенко и заявил, что выборы не были свободными и справедливыми.
ЕС также решил ввести санкции в связи с жесткими разгонами и фальсификацией выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты.