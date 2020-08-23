В сети сообщили об эвакуации Лукашенко: тот "нагрянул" с автоматом. Видео

В сети появилась неподтвержденная информация, что Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, якобы эвакуировался на вертолете из Дворца независимости в Минске.

Об этом 23 августа сообщило издание TUT.BY, а также ряд оппозиционных белорусских Telegram-каналов. Политик якобы покинул Дворец, возле которого собрались протестующие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дворец независимости

Территорию оцепили силовики

Они перекрыли дорогу

Вокруг Дворца независимости выстроились кордоны силовиков, на фото также видно военную технику.

Пресс-служба президента утверждает, что Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости, а не улетел оттуда. На опубликованном видео заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него – автомат.

Вертолет в Минске

Политика якобы решили эвакуировать на нем

Кроме того, в сети появились кадры с сыном Лукашенко в бронежилете.

Николай Лукашенко. Скриншот

Правоохранители на месте протеста

Акция у Дворца

Люди собрались возле резиденции президента

Вертолет Лукашенко

Более детально о "Марше новой Беларуси" 23 августа читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL: