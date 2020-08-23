В сети сообщили об эвакуации Лукашенко: у президента ответили видео с автоматом

В сети появилась неподтвержденная информация, что Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, якобы эвакуировался на вертолете из Дворца независимости в Минске.

Об этом 23 августа сообщило издание TUT.BY, а также ряд оппозиционных белорусских Telegram-каналов. Политик якобы покинул Дворец, возле которого собрались протестующие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дворец независимости

Территорию оцепили силовики

Они перекрыли дорогу

Вокруг Дворца независимости выстроились кордоны силовиков, на фото также видно военную технику.

Пресс-служба президента утверждает, что Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости, а не улетел оттуда. На опубликованном видео заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него – автомат.

Вертолет в Минске

Политика якобы решили эвакуировать на нем

Кроме того, в сети появились кадры с сыном Лукашенко в бронежилете.

Николай Лукашенко. Скриншот

Лукашенко с автоматом, продолжение.



На этом видео он говорит кому-то "Отстань" и уточняет "Там никого не осталось, да?" pic.twitter.com/tIAZGR0adq — E.L.🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) August 23, 2020

Правоохранители на месте протеста

Акция у Дворца

Люди собрались возле резиденции президента

Вертолет Лукашенко

⚡️Ко Дворцу независимости прилетел вертолет, сообщают очевидцы. Предположительно, на нем будут эвакуировать Лукашенко.



Видео: соцсети pic.twitter.com/yRQyzzPI2u — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Все силы стягиваются сейчас к Дворцу Независимости. Во Дворце сейчас находится Лукашенко pic.twitter.com/gi06a3vp0E — SobiNews (@SobiNewsCom) August 23, 2020

Более детально о "Марше новой Беларуси" 23 августа читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко.

При этом общественность и наблюдатели считают, что результаты были сфальсифицированы и он проиграл.

Европейский Союз не признал победу Лукашенко и заявил, что выборы не были свободными и справедливыми.

ЕС также решил ввести санкции в связи с жесткими разгонами и фальсификацией выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты.

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