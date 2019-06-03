Сегодня, в понедельник 3 июня, в 60 километрах от Калининградской области РФ стартовали крупные международные учения НАТО Tobruq Legacy-19. Военные из девятнадцати стран-участниц североатлантического альянса на территории Польши отрабатывают действия по противоракетной и противовоздушной обороне.

Помимо Польши, военнослужащие стран НАТО одновременно проводят сразу несколько учений в Восточной Европе: в Латвии, Болгарии, Румынии, Венгрии и на Балтийском море.

В рамках новой Холодной войны 2.0 против России НАТО впервые за последние десятилетия выработал целую комплексную стратегию, включающую ряд мер. Военные учения в непосредственной близости от границ России — лишь часть этой стратегии.

Как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Новая стратегия НАТО — это ответ на вызовы и ядерную угрозу со стороны России. Новая военная концепция поможет странам-участницам блока добиться полной защищенности и обеспечить стабильность".

Как утверждают в НАТО, аннексия Крыма и война на Донбассе продемонстрировали, что сдерживание России требует особого подхода. Именно для этого в альянсе разработали новую стратегию, состоящую из четырех направлений.

1. Усиленное давление на Кремль через санкции и военные базы

Санкции — это в первую очередь политическое давление. Сохранение санкций против России — важнейшая задача альянса.

Вторая важнейшая составляющая этого пункта — усиление обороны союзников на восточном фланге. Как пример, увеличение альянсом своего постоянно базирующегося контингента в Румынии. Кроме военной составляющей, укрепление позиций НАТО в Восточной Европе усиливает психологическое давление на Москву.

Как поясняет советник НАТО по России Роберт Пшель: "НАТО еще не начинал какого-то крупного процесса милитаризации, несмотря на тревожную обстановку, которая сложилась в связи с действиями России. НАТО занимается коллективной обороной и делает ровно то, что ожидают от альянса союзники".

Ванесса Эккер, официальный представитель Госдепартамента США: "Мы не стремимся к конфронтации, но мы не можем игнорировать нарушение международных правил. Для улучшения наших отношений Москва должна начать уважать международное право. Россия совсем недавно применила силу против своих соседей в Керченском проливе, участвует в кибератаках и вмешивается в демократические процессы. Кроме того, Россия нарушает один из важнейших договоров о контроле над вооружениями — Договор о РСМД".

2. Черное море не принадлежит ни одной стране

Второй пункт новой стратегии НАТО — усиление присутствия альянса в Черном море патрульными самолетами, фрегатами, эсминцами и другими боевыми кораблями.

До агрессии России против Украины альянс считал Черноморский регион стабильным. В приоритетах НАТО тогда была ситуация в Балтийском море. События последних лет заставили НАТО пересмотреть приоритеты. Такой расклад, по словам представителей НАТО, сохранится минимум ближайшие несколько лет.

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Как полагает Джеймс Аппатурай, представитель Генсека НАТО: "Наступил длительный период, в ходе которого Черноморский регион будет нестабильным, с очень сильным военным присутствием России. У нас есть длинный список учений, которые НАТО и союзники будут проводить на Черном море. Конечно, это делается в основном из соображений военной целесообразности, но также и по политическим мотивам и с целью демонстрации силы".

Как пример, недавние учения НАТО в Черном море "Морской щит", которые стали не только частью пакета мер помощи Украине, но и усилили присутствие НАТО в черноморском регионе.

В НАТО в полной мере осознают угрозу того, что Россия в ходе своих учений на Черном море "имитирует ядерную атаку на страны альянса".

3. Помощь союзникам

В приоритетах этого направления стратегии НАТО Украина и Грузия, для которых перспектива интеграции в альянс является гарантом их безопасности.

В марте прошли совместные учения Грузии и НАТО. По заявлению Минобороны Грузии, одна из целей этих учений бала проверка готовности НАТО реагировать на угрозы в странах, не являющихся членами альянса.

В Украине взаимодействие с НАТО проходит как на уровне спецслужб, так и через усиление Военно-морского флота. Всего в планах НАТО в этой сфере прописаны 40 пунктов помощи, по которым Киеву будет оказана всемерная поддержка.

Роберт Пшель: "НАТО всегда так работает: мы не подходим ни к каким вопросам безопасности искусственно, из серии "было бы неплохо что-то где-то как-то задействовать". Любой разговор в НАТО начинается с оценки всех угроз. И это означает, что все страны представляют и обмениваются своими точками зрения и информацией. Есть конкретные факты: мы знаем, что произошел, например, захват украинских судов и арест моряков. Или мы наблюдаем, как Россия, по сути, превращает Крым в огромную военную базу. Мы анализируем все эти факты и действия и решаем, как на это правильно ответить".

4. Противостояние киберугрозам

Как считают в НАТО, кибератака сопоставима с реальным военным ударом. Всего лишь одна такая атака может нанести экономике ущерб в миллиарды долларов, парализовать критически важную инфраструктуру, приостановить работу крупнейших компаний.

Как заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "У НАТО нет иммунитета от атак извне. Каждый день мы регистрируем подозрительные действия, направленные против киберсистем альянса. С развитием новых технологий — искусственного интеллекта, машинного обучения и технологии фейков — киберугрозы станут еще более опасными".

Страны-члены альянса договорились, что любая кибератака подпадает под Статью 5 учредительного Договора НАТО: "Нападение на одну или несколько стран альянса рассматривается как нападение на НАТО в целом, и каждая из стран-участниц должна оказывать помощь".

Таким образом, атака на киберпространство приравнена к атакам с суши, моря и воздуха.

Как заявил Йенс Столтенберг на прошедшей в конце мая конференции НАТО по киберзащите: "Лица, совершающие кибернападения, должны знать, что будут разоблачены. Как это было, когда власти Нидерландов с помощью британских экспертов предотвратили нападение России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге".

Отслеживанием киберугроз занимается специальный Центр киберопераций НАТО.

Как заявил в своем последнем заявлении на эту тему министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прямо обвинивший Россию в организации кибератак и отметивший, что странам НАТО необходимо совместно противодействовать российской кампании кибератак по всему миру: "По нашим оценкам, российские разведслужбы находятся в поиске уязвимости в критически важной государственной инфраструктуры во многих странах. В рамках этой глобальной кампании они также стремятся получить доступ к центральным правительственным сетям. За последние полтора года Национальный центр кибербезопасности предоставил шестнадцати нашим союзникам по НАТО — и еще большему количеству стран, не входящих в НАТО, — информацию о российской киберактивности на их территории".

НАТО необходимо максимально ускорить время принятия решений в критических ситуациях. Как заявил экс-Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен: "Нужно ускоряться. Мы должны наделить командование НАТО правом отдавать приказ о применении оборонительного кибервооружения в ответ на атаку извне. В 1990-е у НАТО ушло шесть месяцев на принятие решения о начале военной операции на Балканах. У нас ушло шесть дней на принятие решения о начале действий в Ливии. Я думаю, в будущем у нас будет всего шесть минут, чтобы принять решение. У командования НАТО должны быть право и возможность быстро принимать решения такого уровня".

Таким образом, осознавая опасность путинской России, НАТО в полной мере готовится к отражению агрессии и именно на это направлена новая стратегия альянса. Будут ли эти меры достаточными для сдерживания российской агрессии, нам еще предстоит убедиться.

На диаграмме: официально объявленные военные расходы стран в процентах от ВВП.

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