Палата представителей Конгресса США приняла четыре закона, осуждающие политику Кремля.

1. Конгрессмены возложили на режим Путина ответственность за убийство Бориса Немцова. Госсекретарь и глава Минфина США должны определить круг людей, причастных к преступлению, и внести их в "список Магнитского", заморозив их активы в США и закрыв им въезд.

2. Конгрессмены запретили государственным органам США сейчас и когда-либо юридически и/или фактически признавать Крым российским - "Политика Соединенных Штатов - не признавать претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством и его территориальными водами".

Новости Такого ажиотажа Россия не видела

3. Третий принятый палатой закон - "О транспарентности в отношении Владимира Путина". Конгрессмены обязали Национальную разведку, Госсекретаря и министра финансов США подготовить доклад о финансовом состоянии Путина.

Итог своей работы они должны представить в течение 180 дней. Отчет должен включать данные об активах Путина, в том числе о компаниях, которые он использует, чтобы скрыть свои активы.

Усы Пескова уже отреагировали: "Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией".

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Новости Самая большая проблема России не Путин

4. Четвертый закон, Kremlin Act, представил демократ Раджа Кришнамурти. Документ требует от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России, а также изложены угрозы со стороны России для США и союзников по НАТО.

Разведка должна изучить, каким образом Москва создает поводы для разногласий между США и их союзниками. Время на предоставление отчетов - 90 дней.

Все законы конгрессмены поддержали подавляющим большинством голосов, и во время обсуждений не нашлось никого, выразившего альтернативную точку зрения и/или раскритиковавшего инициативы. Против проголосовал только один конгрессмен-республиканец.

Не отстает от США и Евросоюз. Россия больше не может считаться стратегическим партнером ЕС, говорится во вчерашней резолюции Европарламента: "В нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера".

Причины следующие: аннексия Крыма, вооруженный конфликт на востоке Украины, отравление Скрипалей, дезинформация, кибератаки, а также связи Кремля с крайне правыми и популистскими силами в ЕС.

"Северный поток - 2" упомянут отдельно: проект угрожает внутреннему рынку ЕС, поэтому должен быть остановлен.

В ответ, ВС РФ создают закрытый интернет, в котором не будет обмена с глобальным интернетом; вся информация будет храниться на серверах Минобороны. КНДРизация России практически завершена.

Тем временем российская полиция запретила раздавать шарики на митинге "За свободный интернет", сказав, что это беспилотники и для их использования нужна лицензия. В ответ, активисты начали регистрировать свои шарики на специальном сайте для регистрации беспилотных летательных аппаратов.

Это Россия 21-го века, детка.

Судя по всему, у России осталось два союзника: "Союзмультфильм", в поте лица кующий путинское сверх-оружие, и Росстат, рассказывающий "дорогим россиянам" как хорошо они живут.

Ура, товарищи!

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