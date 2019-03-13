Палата представителей Конгресса США приняла четыре закона, осуждающие политику Кремля.
1. Конгрессмены возложили на режим Путина ответственность за убийство Бориса Немцова. Госсекретарь и глава Минфина США должны определить круг людей, причастных к преступлению, и внести их в "список Магнитского", заморозив их активы в США и закрыв им въезд.
2. Конгрессмены запретили государственным органам США сейчас и когда-либо юридически и/или фактически признавать Крым российским - "Политика Соединенных Штатов - не признавать претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством и его территориальными водами".
3. Третий принятый палатой закон - "О транспарентности в отношении Владимира Путина". Конгрессмены обязали Национальную разведку, Госсекретаря и министра финансов США подготовить доклад о финансовом состоянии Путина.
Итог своей работы они должны представить в течение 180 дней. Отчет должен включать данные об активах Путина, в том числе о компаниях, которые он использует, чтобы скрыть свои активы.
Усы Пескова уже отреагировали: "Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией".
Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
4. Четвертый закон, Kremlin Act, представил демократ Раджа Кришнамурти. Документ требует от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России, а также изложены угрозы со стороны России для США и союзников по НАТО.
Разведка должна изучить, каким образом Москва создает поводы для разногласий между США и их союзниками. Время на предоставление отчетов - 90 дней.
Все законы конгрессмены поддержали подавляющим большинством голосов, и во время обсуждений не нашлось никого, выразившего альтернативную точку зрения и/или раскритиковавшего инициативы. Против проголосовал только один конгрессмен-республиканец.
Не отстает от США и Евросоюз. Россия больше не может считаться стратегическим партнером ЕС, говорится во вчерашней резолюции Европарламента: "В нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера".
Причины следующие: аннексия Крыма, вооруженный конфликт на востоке Украины, отравление Скрипалей, дезинформация, кибератаки, а также связи Кремля с крайне правыми и популистскими силами в ЕС.
"Северный поток - 2" упомянут отдельно: проект угрожает внутреннему рынку ЕС, поэтому должен быть остановлен.
В ответ, ВС РФ создают закрытый интернет, в котором не будет обмена с глобальным интернетом; вся информация будет храниться на серверах Минобороны. КНДРизация России практически завершена.
Тем временем российская полиция запретила раздавать шарики на митинге "За свободный интернет", сказав, что это беспилотники и для их использования нужна лицензия. В ответ, активисты начали регистрировать свои шарики на специальном сайте для регистрации беспилотных летательных аппаратов.
Это Россия 21-го века, детка.
Судя по всему, у России осталось два союзника: "Союзмультфильм", в поте лица кующий путинское сверх-оружие, и Росстат, рассказывающий "дорогим россиянам" как хорошо они живут.
Ура, товарищи!
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