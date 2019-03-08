Грязные российские деньги, сломанная жизнь, судьба Америки...

Как сообщает агентство Reuters, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт получил за финансовые преступления 3 года и 11 месяцев тюрьмы. Ему придется заплатить 50 тысяч штрафа и компенсацию в размере 24 млн долларов.

Обвинения, по которым Манафорта осудили, к вмешательству России в американские президентские выборы отношения не имеют - это последствия его дел и делишек в Украине, где он консультировал Януковича.

Второе дело против Манафорта рассматривается параллельно в Вашингтоне, в суде столичного округа Колумбия. По нему Манафорта обвиняют в сговоре против государства, отмывании денег, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента - до сотрудничества с Трампом он работал на Януковича. Приговор по этому делу огласят 13 марта.

ПроФФесор сломал и этому человеку жизнь - до объявления приговора по первому делу Манафорт сказал, что его жизнь "в профессиональном и финансовом плане - в руинах" и попросил судью Томаса Эллиса о снисхождении. Отличный пример того, к чему приводит работа на бандитов.

Второе дело, приговор по которому Манафорту должен быть вынесен на следующей неделе, имеет большее отношение к расследованию сговора окружения Трампа с "дорогими россиянами".

По нему Манафорт пошел на сделку со следствием, признав свою вину в сговоре против США и попытке воспрепятствовать правосудию. Таким образом, он мог бы рассчитывать на снисхождение суда.

Но в конце ноября 2018 года выяснилось, что Манафорт условия сделки со следствием нарушил, несколько раз дав ложные показания следователям. Бывший глава штаба Трампа это отрицал, его защита утверждала, что он просто не помнил об определенных встречах и контактах, а не утаивал сведения о них.

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Тем не менее, суд в Вашингтоне встал на сторону обвинения, постановив, что Манафорт нарушил условия соглашения со следствием, в частности, намеренно скрыв информацию о контактах с гражданином России Константином Килимником. Ему политтехнолог, будучи начальником штаба Трампа, передавал данные соцопросов во время президентской кампании в США. Рассказать об этом следствию Манафорт "забыл".

Килимника спецпрокурор Мюллер подозревает в связях с российской разведкой. В СМИ его называли "правой рукой Манафорта" и "собственным Манафортом Манафорта".

Сам политтехнолог считал Килимника своим "русским мозгом": он во время президентской кампании 2016 года был контактным лицом на переговорах Манафорта с российским олигархом, другом Путина Олегом Дерипаской.

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Манафорт - участник наиболее известного случая контактов окружения Трампа с людьми, которые представляли интересы Путина. В июне 2016 года, в разгар предвыборной кампании, он присутствовал на встрече с российскими лоббистами и юристом Наталией Весельницкой. В тех переговорах в нью-йоркской "Трамп-Тауэр" также участвовали Дональд Трамп-младший и зять Трампа Джаред Кушнер.

Бывший юрист-консильери Трампа Майкл Коэн в феврале, давая показания в Конгрессе, рассказал, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, знал о подготовке этой встречи, а россияне должны были передать компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В июле 2016 года Wikileaks опубликовала массив электронных писем со взломанных серверов Демпартии. Причем, по утверждению Коэна, Трамп заранее знал о подготовке этой публикации. Обнародование этой переписки нанесло смертельный удар по рейтингу Клинтон. Власти США обвинили в хакерской атаке на сервера Демпартии российскую военную разведку, известную по прежнему названию ГРУ.

Сам Трамп, его окружение, а также Весельницкая отрицают все эти обвинения. Трамп уверяет, что вообще узнал о встрече, когда она уже состоялась, и про письма с серверов Демпартии тоже ничего не знал, пока их не выложила Wikileaks. По словам Весельницкой и Трампа-младшего, на встрече они обсуждали проблемы усыновления американцами детей из России.

Расследование Мюллера Трамп регулярно называет "охотой на ведьм" и "преследованием президента". Он неоднократно заявлял, что мог бы вовсе его закрыть. Периодически он комментирует его в "Твиттере" словами "сговора не было".

Россия все обвинения во вмешательстве отрицает, а Путин и вовсе называет их придуманными.

В Вашингтоне ожидают, что в скором времени Мюллер представит Генпрокурору США результаты расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, которое его команда ведет почти два года. Какую-то часть из его доклада Генпрокурор будет обязан раскрыть членам обеих палат Конгресса, а те, в свою очередь, будут иметь право требовать от Минюста раскрыть еще больше.

Недавно назначенный Генпрокурор Уильям Барр на сенатских слушаниях перед своим утверждением в должности обещал поделиться с законодателями максимумом содержания доклада Мюллера, насколько это позволяет закон и внутренние инструкции Минюста.

В общем, запасайтесь попкорном.

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