Любители "европейских ценностей" могут не читать текст ниже и, конечно же, имеют полное суверенное право начинать бросаться в меня тапками, но вчерашнее голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации наглядно продемонстрировало, что главная "европейская ценность" по-прежнему бабло.
Ровно пять лет назад я написал в своем ФСБуке:
"План Порошенко вполне хорош. Но это на первый взгляд. Локально, так сказать, он вполне замечателен: мир, труд, май и всеобщее братание.
Одно он упускает из виду: вооруженный конфликт возник не между "ватниками" и "свидомыми". Тем более, это вообще не конфликт за территории и/или "гражданская" война.
Это конфликт меж-цивилизационный.
Московская орда опять пошла войной на Европу, а Украина, как обычно, первый форпост на ее пути. История сделала виток и мы вернулись в 13-й век. И опять Украина стала на пути орд "русского мира", прикрывая собой и фактически спасая европейские демократии.
Никакой мир с ордой заключить нельзя. Либо в Москве будет Майдан, либо Путин и его орды разрушат в очередной раз Киев.
Третьего не дано."
Сегодня можно с уверенность сказать — то же самое относится и к "мирному плану" #Зе.
Как старушка Европа дошла до такой продажной жизни, спросите вы. Надо отдать ей должное, были в ее истории и светлые моменты.
Четыре года назад, например, ПАСЕ подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с признанием того, что конфликт в Украине на самом деле является российской агрессией, а Крым оккупирован. Поправка о том, что Россия является страной-агрессором и оккупантом, получила 48 голосов "за" и 7 – "против".
Но потом что-то пошло не так. По-видимому, не оскудела еще земля Европы своими Шредерами, а щедрая рука Кремля всегда знала и умело использовала в своих интересах эту извечную вполне человеческую слабость европейцев — безмерную любовь к денежным знакам.
Надо ли посыпать голову пеплом и ограничиваться в принятии европейских ценностей только парадами ЛГБТ? Совсем нет.
Мы в очередной раз получили наглядный урок, суть которого проста как двери — нужно строить Европу у себя дома в Украине, а именно:
— обеспечивать верховенство права, а не продажные суды и парламент;
— строить настоящую конкурентную рыночную экономику, а не олигархический монополизм во всех сферах деятельности;
— буквально ежедневно отстаивать демократию и свои права, а не избирать раз в пять лет "мессию" и ждать от него "чудес";
— требовать неукоснительного соблюдения свободы СМИ от тех же олигархов;
— строить настоящую армию и модернизировать ВПК, сотрудничая с теми странами, которые готовы нам в этом помочь.
Как показывает исторический опыт соседей, задачи, в общем-то, не такие уж сложные, если решать их ежедневно, а не заниматься 28 лет имитацией оргазма под лозунги "об европейских ценностях".
И будьте мне здоровы.
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