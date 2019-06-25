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Евгений Платон
Евгений Платон
БизнесменВсе статьи автора

Главная "европейская ценность" — по-прежнему бабло

13.5т

Любители "европейских ценностей" могут не читать текст ниже и, конечно же, имеют полное суверенное право начинать бросаться в меня тапками, но вчерашнее голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации наглядно продемонстрировало, что главная "европейская ценность" по-прежнему бабло.

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Чем так занят Зеленский, чтобы не поддержать нашу делегацию в ПАСЕ?

Ровно пять лет назад я написал в своем ФСБуке:

"План Порошенко вполне хорош. Но это на первый взгляд. Локально, так сказать, он вполне замечателен: мир, труд, май и всеобщее братание.

Одно он упускает из виду: вооруженный конфликт возник не между "ватниками" и "свидомыми". Тем более, это вообще не конфликт за территории и/или "гражданская" война.

Это конфликт меж-цивилизационный.

Московская орда опять пошла войной на Европу, а Украина, как обычно, первый форпост на ее пути. История сделала виток и мы вернулись в 13-й век. И опять Украина стала на пути орд "русского мира", прикрывая собой и фактически спасая европейские демократии.

Никакой мир с ордой заключить нельзя. Либо в Москве будет Майдан, либо Путин и его орды разрушат в очередной раз Киев.

Третьего не дано."

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Сегодня можно с уверенность сказать — то же самое относится и к "мирному плану" #Зе.

Как старушка Европа дошла до такой продажной жизни, спросите вы. Надо отдать ей должное, были в ее истории и светлые моменты.

Четыре года назад, например, ПАСЕ подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с признанием того, что конфликт в Украине на самом деле является российской агрессией, а Крым оккупирован. Поправка о том, что Россия является страной-агрессором и оккупантом, получила 48 голосов "за" и 7 – "против".

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Но потом что-то пошло не так. По-видимому, не оскудела еще земля Европы своими Шредерами, а щедрая рука Кремля всегда знала и умело использовала в своих интересах эту извечную вполне человеческую слабость европейцев — безмерную любовь к денежным знакам.

Надо ли посыпать голову пеплом и ограничиваться в принятии европейских ценностей только парадами ЛГБТ? Совсем нет.

Мы в очередной раз получили наглядный урок, суть которого проста как двери — нужно строить Европу у себя дома в Украине, а именно:

— обеспечивать верховенство права, а не продажные суды и парламент;

— строить настоящую конкурентную рыночную экономику, а не олигархический монополизм во всех сферах деятельности;

— буквально ежедневно отстаивать демократию и свои права, а не избирать раз в пять лет "мессию" и ждать от него "чудес";

— требовать неукоснительного соблюдения свободы СМИ от тех же олигархов;

— строить настоящую армию и модернизировать ВПК, сотрудничая с теми странами, которые готовы нам в этом помочь.

Как показывает исторический опыт соседей, задачи, в общем-то, не такие уж сложные, если решать их ежедневно, а не заниматься 28 лет имитацией оргазма под лозунги "об европейских ценностях".

И будьте мне здоровы.

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Автор
Евгений ПлатонЕвгений Платон
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
Источник
Источник:Facebook Евгения Платона
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Почему Украина не может понять, что орда- это они сами? Даже не орда, а стадо. Стадо с манией величия.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Хорошо сказано!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Kutovoy Yuriy, Выскодуховные щеневмерлики (Свинарчуки, Порошенко, Гройсман) конечно же имеют более высокие ценности нежели просто бабло...Эти стригут бабло у нищего населения...
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Журба Валентина
Журба Валентина
Мой комментик затерли - видимо за Хелм - кстати -против Хелма ничего не имею, наоборт - уважаю. А по поводу Ирана - да они смогли сделать ядерную бомбу, и потому их никто не тронет! Вытереть легче, чем оспорить! Короче - могу повторить. Мы не постоим европу в русском мире - на этой зоне свои понятия! Тогда нейтральный статус, но. Нейтральную страну может защититть только статус 1 мирового банка - Швейцария 2 мировой фабрики - Китай 3 мирового пугала - Сев Корея 4 мирового геммороя - Иран 5 мирового Хелма (в хорошем смысле) - Израиль, либо - СТАТУС ОСОБОГО СОЗНИКА США - Южная Корея, Япония, что наиболие реально. Ради чего тот предідущий пост и писался! Иначе - без защиті никакую Европу мі не построим!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Журба Валентина, для начала попробуйте разобраться в государственном устройстве Украины и прекратить убивать друг друга на Донбассе, а потом и помечтать можно о статусах и союзниках.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Журба Валентина, А каким боком комент к статье относится? Это типа в огороде бузина, а в Киеве дядька.
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