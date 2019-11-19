"Этого ждали все!" В США переименовали Киев

Известное американское издание The New York Times начало использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.
Теперь оно тоже будет писать Kyiv, а не Kiev. Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в США.
"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", – говорится в сообщении.
В The New York Times начали корректно писать название Киева – Kyiv, а не Kiev
osvitoria.media
В посольстве напомнили, что летом 2019-го Совет США по географическим названиям принял решение об изменении официального названия столицы Украины в международной базе.
Тогда ряд всемирно известных американских изданий присоединились к акции #KyivNotKiev и утвердили на своих страницах обновленный вариант названия. Первыми среди них были Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, а теперь и The New York Times.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке. В частности, речь идет об электронных адресах.
Позже авторитетное британское издание The Guardian также изменило стиль написания названия украинской столицы – Kyiv, а не Kiev.
С 14 октября британское издание ВВС изменило написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Речь идет о всех текстах, картах и графиках на английском языке.
В свою очередь представитель Госдепа в Совете США по географическим названиям Лео Диллон заявил, что переименование столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе свидетельствует о признании истории и языка государства. Он также подчеркнул, что и в США написание Kyiv останется безальтернативным.
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