"Этого ждали все!" В США переименовали Киев

Известное американское издание The New York Times начало использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

Теперь оно тоже будет писать Kyiv, а не Kiev. Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в США.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что летом 2019-го Совет США по географическим названиям принял решение об изменении официального названия столицы Украины в международной базе.

Тогда ряд всемирно известных американских изданий присоединились к акции #KyivNotKiev и утвердили на своих страницах обновленный вариант названия. Первыми среди них были Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, а теперь и The New York Times.

