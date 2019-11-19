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19 ноября • обновлено в 10:16
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"Этого ждали все!" В США переименовали Киев

1.1т
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Известное американское издание The New York Times начало использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

Теперь оно тоже будет писать Kyiv, а не Kiev. Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в США.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", – говорится в сообщении.

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В The New York Times начали корректно писать название Киева – Kyiv, а не Kiev

В The New York Times начали корректно писать название Киева – Kyiv, а не Kiev

osvitoria.media

В посольстве напомнили, что летом 2019-го Совет США по географическим названиям принял решение об изменении официального названия столицы Украины в международной базе.

Тогда ряд всемирно известных американских изданий присоединились к акции #KyivNotKiev и утвердили на своих страницах обновленный вариант названия. Первыми среди них были Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, а теперь и The New York Times.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Место
США
Теги
газета The New York Times посольство США в Украине
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Kykyевцы то как рады будут!!!
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Хуев.. Ну чего бы не поржать над идиотами из Украины даже в США =))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А почему обозреватель ещё не переименовал потешную столицу? Почему по-старинке?
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