"Этого нельзя забыть!" Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия не забудет своей ответственности за преступления во время Второй мировой войны.
С соответствующими словами он выступил в польском городе Велюнь в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику, передает TVP info.
"Я прекланяюсь перед жертвами нападения на Велюнь. Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу прощения. Здесь началась немецкая ненависть, которая прошла через всю Польшу и Европу. Мы называем это войной, так как не знаем, как еще назвать те преступления. Это была огромная волна разрушений", – заявил Штайнмайер.
Штайнмайер извинился за геноцид
По его словам, немцы всегда будут помнить о своей ответственности за геноцид в Польше, унесший жизни огромного количества людей. Он также добавил, что цинизм немецкого агрессора безграничен, действия – бесчеловечные, а их последствия – драматичны для жителей.
"Ошибаются те, кто считает, что эта часть истории была маргинальной. Этого забыть нельзя. Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история", – подчеркнул он.
Франк-Вальтер Штайнмайер
Кадр из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Польша потребовала от Германии как минимум $900 млрд задолженности по выплате репараций за истребления поляков и уничтожение экономики во время Второй мировой.
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