"Этого не будет!" Трамп поставил Путина на место во время встречи

Президент России Владимир Путин лично отвечает за вмешательство России в американские выборы.

Такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS. "Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным", − подчеркнул он.

По его словам, он полностью согласен с выводами американской разведки, расследующей вмешательство России в выборы 2016 года.

Трамп утверждает, что во время встречи в Хельсинки указал Путину на недопустимость подобных действий: "Я дал ему понять, что этого не будет, и это именно так".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.