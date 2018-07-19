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"Этого не будет!" Трамп поставил Путина на место во время встречи

6.8тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин лично отвечает за вмешательство России в американские выборы.

Такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS. "Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным", − подчеркнул он.

По его словам, он полностью согласен с выводами американской разведки, расследующей вмешательство России в выборы 2016 года.

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Трамп утверждает, что во время встречи в Хельсинки указал Путину на недопустимость подобных действий: "Я дал ему понять, что этого не будет, и это именно так".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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