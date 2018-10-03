''Это жутко пугает!'' В Германии признались в зависимости от Путина

У России есть сильные рычаги влияния на руководство Германии и рядовых немцев, что создает идеальную среду для маневров президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил немецкий журналист Борис Райтшустер. По его словам, если в послевоенной Германии немцы понимали, кто враг, а кто друг, и попытки влияния Москвы и Восточного Берлина тогда были безуспешны, то сейчас они просто не понимают, кто и как ведет эту гибридную войну.

"Они четко улавливают нашу слабость, а так как немцы сейчас слабы, им очень легко подливать масло в огонь. Это жутко пугает... Вообще, многие немцы очень недовольны происходящим в Германии. Я много езжу по стране и вижу этот уровень недоверия к нашей политике и к нашим СМИ. Они не верят, что Путин и Трамп такие плохие, как о них рассказывают журналисты. И вот такая ситуация - это идеальное место для маневров Путина", - пояснил журналист.

Также он отметил, что у Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель - личная неприязнь, однако президент РФ может на нее давить.

"Путин имеет определённые рычаги влияния на Меркель. Это может быть Сирия, потому что в Кремле и в Берлине прекрасно понимают, что новый поток беженцев - это жуткая проблема для Ангелы Меркель. Не забывайте, что Путин работает в организации, которая специализируется на том, чтобы влиять на людей и вынуждать их принимать выгодные ему решения. Инструментов у этой организации - куча", - подытожил Райтшустер.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Ангела Меркель впервые похвалила действия Путина в Сирии.